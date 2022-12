Espigões serão interditados durante Réveillon; show pirotécnico poderá ser visto de outros pontos

Durante os dias de festa do Réveillon de Fortaleza, os espigões ficarão interditados. Para quem gosta de ficar afastado do palco montado no Aterro da Praia de Iracema e não participará de festas privadas ou reservou hotéis, as construções poderiam ser uma opção longe da multidão para ver o show pirotécnico. Com a interdição, calçadão e faixa de areia devem lotar até mesmo em pontos mais distantes.

Douglas Lima, vendedor de coco em um quiosque próximo ao espigão da avenida Desembargador Moreira, também chamado de espigão do Náutico, conta com esse público para lucrar na virada, mesmo localizado a mais de um quilômetro de distância do Aterro.

“Eu nunca trabalhei no Réveillon, mas nesse vou abrir. Depois da reforma, deu uma melhorada no movimento. Esse ano acho que vai dar muita gente”, afirma. Ele pretende trabalhar nos dois dias de festa.

Karla Sâmia Lopes, comerciante da barraca KL, localizada no início da Beira-Mar, também espera as pessoas interessadas em ver o show pirotécnico da virada. “Só faltam uns três conjuntos de mesa para serem reservados”, conta. “É esperado que seja um Réveillon histórico.”

Do outro lado da orla, depois do espigão da rua João Cordeiro, quem deseja assistir ao espetáculo pirotécnico escolhe entre o calçadão, a faixa de areia ou as pedras localizadas na frente do Estoril. A vendedora Caroline Sousa, 32, ainda está decidindo se irá à praia ou ficará em casa com a família. No entanto, se decidir ir como em outros anos, procurará o local mais afastado. “Se vier, vou ficar por aqui nas pedras mesmo, não lá perto do palco”.

Segundo Johnatan da Silva, 27, comerciante que vende coco e bebidas alcóolicas em um carrinho, esse espaço depois da Praia dos Crush também fica lotado, principalmente na hora dos fogos. “Tem família que fica aqui e depois de meia noite vai embora. É mais para ver os fogos mesmo”, diz. “Porque já tá com uns anos que não tem, todo mundo tá esperando uma festa grande.”

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a duração do show pirotécnico. Durante coletiva de imprensa sobre o evento na tarde desta segunda-feira, 26, foi informado que os fogos serão disparados de balsas que estarão no mar. Em edições anteriores, o espigão da João Cordeiro já foi utilizado como local para a queima dos fogos. Este é o primeiro ano que os fogos serão silenciosos.



