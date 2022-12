Cagece interrompe o abastecimento em Messejana e bairros adjacentes nesta terça-feira

A distribuição de água será interrompida para realizar obras de melhoria do abastecimento

O abastecimento de água será interrompido na Messejana e em bairros adjacentes nesta terça-feira, 27. De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a paralisação está programada para ocorrer das 8h às 20h. Outros bairros que também serão afetados pelo desabastecimento são Barroso, Jangurussu, Parque Santa Maria, São Cristóvão, Ancuri, Cajazeiras, Paupina e São Bento.

Segundo a Cagece, a paralisação será realizada devido a obras para a melhoria do abastecimento e redução de perdas de água. O reabastecimento ocorrerá após o término do serviço, com normalização total em até 24h

O serviço tem como objetivo permitir a implantação de cinco Distritos de Medição e Controle (DMC’s), equipamentos projetados para setorizar o abastecimento, controlando a pressão e a vazão da água. A distribuição de água será interrompida em alguns pontos pois não é possível realizar os trabalhos com o sistema em pleno funcionamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Cagece destacou, no entanto, que em alguns casos a população pode não sentir nenhum tipo de desabastecimento, a depender do nível de armazenamento em caixas d’água, dentre outros fatores.

Sobre o assunto Servidores terceirizados da Cagece protestam por pagamento de salários atrasados

Cagece conclui obra que bloqueava trânsito no Joaquim Távora

Homem quebra moto de agente da Cagece por causa de corte no fornecimento

Tags