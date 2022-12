Vídeo mostra motociclista sendo atingido e arrastado por Hilux em Fortaleza; moto foi destruída

Depois da ceia com a família, na noite de quinta-feira, 22, o motociclista Mário Sabino, 34, voltava para casa quando foi atingido por uma Hilux no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Santos Dumont, no bairro Aldeota, em Fortaleza. Mário foi arrastado por alguns metros até que conseguiu ficar em pé e sair de perto do carro. Sua moto continuou sendo arrastada pelo motorista, que a deixou destruída. O motorista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com Mário, a presença do motorista tinha sido percebida anteriormente no trajeto, quando ele teria visto o suspeito dirigindo de forma perigosa, fazendo zigue-zague e em alta velocidade. Mário conta que quando passou por uma equipe de policiais militares, resolveu sinalizar para os agentes sobre o comportamento do motorista. Ele fez um gesto para demonstrar que o condutor poderia estar embriagado.

Poucos metros depois, o motociclista conta que parou no semáforo e foi atingido pela Hilux. Mário lembra que caiu da moto no momento da batida e por isso não ficou preso embaixo do carro. “Quando a gente começou a ver as imagens todo mundo ficou meio em choque. Quem estava no local falou ‘pô velho, tu nasceu de novo’’, relata a vítima. Ele teve escoriações leves.

Mário fez um Boletim de Ocorrência, que inicialmente registrou o ocorrido como “crime de trânsito”. No entanto, Mário afirma que seu advogado solicitou que o acidente fosse oficialmente documentado como “tentativa de homicídio”.

“Uma pessoa que está disposta a passar por cima da outra, não sei o que está disposta a fazer no dia a dia dela. Eu fico preocupado. Moto a gente compra de novo, mas é minha vida”, afirma. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime é investigado pelo 2° Distrito Policial (2°DP), unidade que atende a região do ocorrido.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

2º Distrito Policial (2º DP): (85) 3101 1344



