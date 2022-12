Réus por triplo homicídio em festa na Vila do Mar são absolvidos

A 1ª Vara do Júri entendeu não haver elementos suficientes para levar a Júri Popular os cinco acusados pelo triplo homicídio ocorrido em 16 de fevereiro de 2021, no bairro Barra do Ceará.

A decisão foi publicada na última quinta-feira, 15, no Diário de Justiça do Estado do Ceará (DJCE). Apesar da impronúncia pelos crimes dolosos contra a vida, os acusados ainda responderão por integrar organização criminosa.

O triplo assassinato ocorreu durante uma festa na Vila do Mar, que seria promovida por integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). As vítimas foram: Mateus Evangelista dos Santos, Bruno Evangelista dos Santos e Rebeca Nicolle de Lima Silva. Outras três pessoas ficaram feridas.

Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), as vítimas estavam em um carro de aplicativo e procuravam uma festa que ocorria na região. “Apesar das ofendidas terem indicado que o evento acontecia no bairro Pirambu, o mesmo, na verdade, havia sido realizado no bairro Colônia”, afirmou o MPCE na denúncia.

Ao chegarem à festa, as vítimas teriam anunciado que integravam o Comando Vermelho (CV), o que fez com que passassem a ser agredidas por integrantes da GDE. Conforme uma testemunha, eram cerca de 20 as pessoas que passaram a espancar as vítimas.

“Ao chegar no endereço indicado, os delatados passaram a puxar os passageiros do veículo e esfaqueá-los. Em seguida, (a testemunha) ouviu, também tiros”. Os corpos de duas vítimas foram encontrados em frente à praça onde se situa a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e o terceiro, em frente à orla do mar.

Foram presos ainda em flagrante: Antônio Mariano Neto, Ewerton Martins da Silva, Isabelly de Souza Silva, Jocilane Nascimento Ferreira e Nailson Andrade dos Santos. Ao longo do processo, todos tiveram liberdade provisória concedida. A decisão publicada no DJCE também revogou os monitoramentos por tornozeleira eletrônica.

O caso tramita em segredo de Justiça e, por isso, não foi possível obter a decisão judicial na íntegra, assim como os argumentos utilizados para a impronúncia.

