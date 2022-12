Justiça autoriza permanência de Alemão, líder do furto ao Banco Central, em penitenciária federal

A 1ª Vara de Execução Penal autorizou, nesta sexta-feira, 15, a prorrogação da permanência de Alemão no Presídio Federal. Antônio Jussivan é o líder do assalto ao Banco Central, ocorrido em Fortaleza em agosto de 2005

A 1ª Vara de Execução penal, da Comarca de Fortaleza autorizou, nesta sexta-feira, 15, a prorrogação da permanência em penitenciária federal do custodiado Antônio Jussivan Alves dos Santos, o Alemão. O pedido de renovação do período de permanência no Presídio Federal de Catanduvas (PR) foi formulado pelo Secretário da Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque. Ele é apontado como líder do furto ao Banco Central de Fortaleza, em agosto de 2005.

O prazo foi encerrado no dia 5 de novembro de 2022. O secretário da SAP alegou que os motivos que determinaram o recolhimento do apenado em unidade prisional federal não cessaram e que Antônio Jussivan tem influência no comportamento indisciplinar de outros detentos.

Ainda afirma que Alemão é uma das mais fortes lideranças do Primeiro Comando da Capital (PCC), além de ser influente nas unidades prisionais em que esteve custodiado.

O secretário informou que, apesar da existência da Unidade de Segurança Máxima, que foi inaugurada em agosto de 2021, o grau de periculosidade e a participação do apenado em organização criminosa demonstram a necessidade de permanência do preso em uma unidade de segurança máxima que seja localizada geograficamente em outra região.

Conforme documento obtido pelo O POVO, o representante do Ministério Público ressaltou o envolvimento de Alemão com o PCC e que ele foi o líder do furto ao Banco Central.

Alemão responde a vários processos-crime, além de ter participado de uma tentativa de fuga no Ceará e "causar grave insegurança ao sistema prisional local e à sociedade", informa o documento.

Já a defesa alegou que a transferência foi fundamentada pelo falso plano de fuga e destacou que a SAP não apresenta qualquer indicio de indisciplina. Informou ainda que durante o período de permanência no sistema prisional estadual, Alemão não influenciou atos de indisciplina.

Ainda alegou que as condenações são de fatos praticados há mais de 15 anos e que não há registro de ocorrência ou incidente que mantém o perfil de periculosidade. Também alegou a hipertensão e problemas de insuficiência renal.

O juiz, por sua vez, autorizou a permanência de Alemão no presídio federal Catanduvas (PR), onde ele está.

