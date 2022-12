Presos três suspeitos de matar filho de desembargadora em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado prendeu, na manhã nessa quinta-feira, 16, três homens suspeitos do assassinato de Antônio Thiago Andrade de Alencar Magalhães, de 39 anos, crime ocorrido nessa segunda-feira, 12, na comunidade da Boba, localizada no bairro de Fátima, em Fortaleza.

O POVO apurou que os suspeitos são: Francisco Charles Silva Sales, conhecido como Sá, de 25 anos; Daniel Goes da Silva, o DG, de 23 anos; e Valdemir do Rego Silva, conhecido como Mimi, de 38 anos. Este último, conforme denúncia anônima enviada à Polícia Civil, é apontado como chefe do tráfico de drogas na comunidade.

A operação policial que cumpriu os três mandados de prisão temporária que existiam contra os suspeitos foi realizada também no bairro de Fátima. Moradores registraram imagens da operação, que contou, inclusive, com o uso de um blindado da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prossegue nas investigações do caso. As circunstâncias e a motivação do crime não foram divulgadas pela corporação. “Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais”, informou a Polícia em nota.

Antônio Thiago era filho da desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, membro da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE). A Associação Cearense de Magistrados (ACM) divulgou nota de pesar pelo crime.

Os mandados de prisão temporária são válidos por 30 dias, prazo que pode ser estendido conforme solicitação da Polícia Civil e do Ministério Público.

