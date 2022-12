Prazo para solicitação da carteira estudantil 2022 vai até 28 de dezembro

As demandas continuarão no site do órgão até o dia 23 e prosseguem por mais cinco dias nos postos de atendimento

O prazo para solicitação da primeira via das carteiras estudantis de 2022 aos estudantes da rede pública e privada terminam na próxima sexta-feira, 23, pela plataforma digital da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), e em 28 de dezembro, quarta-feira, de forma presencial nos postos de atendimento.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçou que estudantes da rede privada devem efetuar o pagamento dos boletos até o dia 29 de dezembro.

Os pré-requisitos de solicitante são:

Alunos veteranos, ou novatos, de redes públicas ou particulares, continuando ou não, na mesma instituição de ensino (IES);

Alunos da Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (Uece) ou do Instituto Federal do Ceará (IFCE), independente do tempo;

Bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) .



Nas datas 30 de dezembro de 2022 e 4 de janeiro de 2023 o atendimento estará suspenso para atualização do sistema, sendo retomado no dia seguinte, 5 de de janeiro, com o início das solicitações, quando também serão permitidos os pedidos de segunda via.



Aos que solicitaram e ainda não receberam é preciso consultar o pedido pela plataforma. Em caso da necessidade de liberação, o aluno deve solicitar a confirmação de matrícula pela instituição no site da Etufor.

Calendário divulgado pela empresa de trânsito (Foto: Divulgação/Etufor)



