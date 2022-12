Fortaleza tem 22 trechos da orla adequados para banho; confira

Em Fortaleza, 22 trechos de praias estão adequados para banho, conforme boletim da equipe de Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Geamo/Semace). As áreas se dividem entre os setores Leste, Centro e Oeste da Capital. O documento de balneabilidade da autarquia foi divulgado nesta sexta-feira, 16, e já consta no site e no aplicativo do órgão.



De acordo com o levantamento, o setor Leste conta com 11 praias apropriadas para banho. O mesmo trecho apresenta apenas dois pontos impróprios para a recreação primária, indo da altura da rua Ismael Pordeus até a praia do Titanzinho.



O setor Centro apresenta oito trechos adequados, que estão situados na altura da Estátua Iracema do Mucuripe até a Indústria Naval do Ceará (Inace).



Já no setor Oeste, apenas três trechos estão próprios, são eles: a Praia da Leste, na altura da av. Filomeno Gomes, Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras, e Foz do Rio Ceará.



Os técnicos da Geamo seguem os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29 de novembro de 2000.



Confira os trechos próprios para banho na orla de Fortaleza:

ÁREA LESTE

- Posto 1- Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema

- Posto 2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09

- Posto 3 - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08

- Posto 4 - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

- Posto 5 - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

- Posto 6 - Na altura da av. Carlos Jereissati

- Posto 7 - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01

- Posto 8 - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

- Posto 9 - Na altura da Areninha Praia do Futuro I

- Posto 32 - Praia Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos

- Posto 67 - Praia da Sabiaguaba. Na altura da rua Sabiaguaba

CENTRO

- Posto 14 - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

- Posto 15 - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar

- Posto 16 - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

- Posto 17 - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

- Posto 18 - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro

- Posto 19 - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

- Posto 20 - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica

- Posto 21 - INACE (Ind. Naval do Ceará)

OESTE

- Posto 23 - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes

- Posto 30 - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras

- Posto 31 - Foz do Rio Ceará



