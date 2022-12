Comunidade Shalom realiza evento natalino em Fortaleza e Região Metropolitana

A Comunidade Católica Shalom realiza neste sábado, 17, o tradicional Natal da Paz em todas as casas que possuam um Centro de Evangelização da comunidade em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF). O evento com o tema “A esperança enfim nasceu” começa às 18 horas, com entrada gratuita.

Cada casa tem programação individual, contando com celebração eucarística, apresentações artísticas, apresentação do espetáculo "Filho de Deus Menino Meu" e exposição dos presépios, considerados pelo papa Francisco como elemento no processo de transmissão da fé.

Na ação, haverá arrecadação de brinquedos, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal para os projetos promovidos pela Comunidade Shalom.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço

Natal da Paz da Comunidade Católica Shalom



Quando: Sábado, 17 de dezembro, a partir das 18 horas

Entrada gratuita

Arrecadação de alimentos não perecíveis, brinquedos e produtos de higiene pessoal

Locais onde acontece a programação natalina 2022 da Shalom:



Shalom Cidade dos Funcionários

Endereço: Rua Ulisses Bezerra, 2243, Cidade dos Funcionários

Data: 17 de dezembro, a partir das 18h

Programação: Missa de Abertura, Exposição de Presépios e Apresentação Artística



Shalom da Paz

Endereço: Rua Maria Tomásia, 72, Aldeota

Data: 17 de dezembro, a partir das 18h

Programação: Missa de abertura, jantar e apresentação musical e espetáculo Filho de Deus, Menino Meu

Jantar: R$ 35 (à venda no Centro de Evangelização)



Shalom Parangaba

Endereço: Rua Araripe Prata, nº 482

Data: 17 de dezembro, a partir das 17h30

Programação: abertura com Missa, apresentação do espetáculo “Divino Menino” e Concurso de Presépios Artesanais



Shalom Fátima

Endereço: Rua Barão de Aratanha, nº 1103, Bairro de Fátima

Data: 17 de dezembro, a partir das 18h

Programação: abertura com Missa, jantar e apresentações artísticas do Musical de Natal “Filho de Deus, Menino Meu”, Coral Kids e show do Duetto Abraão Andrade & Letícia Ramos

Ingressos: R$ 25 (à venda no Centro de Evangelização)



Shalom Parquelândia

Endereço: Rua Gustavo Sampaio, 1096 – Parquelândia

Data: 17 de dezembro, a partir das 17 horas

Programação: Missa, espetáculo de Natal e música ao vivo

Entrada gratuita



Shalom Pacajus

Endereço: Paróquia São João Batista, Horizonte

Rua Zacarias da Mata, 60, Centro

Data: 17 de dezembro, a partir das 19 horas

Programação: abertura com Missa. Em seguida, apresentação do musical de Natal “Filho de Deus, Menino Meu”

Entrada gratuita



Shalom Maracanaú

Endereço: Praça da Estação, em frente à Igreja Matriz São José

Data: 17 de dezembro, a partir das 18 horas

Programação: show acústico, apresentação do musical de Natal “Filho de Deus, Menino Meu” e celebração do Natal



Shalom Aquiraz

Endereço: CE-025, 13, Lot. Mirante do Rio, Aquiraz

Data: 17 de dezembro, a partir das 18 horas

Programação: Missa, Apresentação do Musical “Filho de Deus, Menino Meu”, Concurso de Presépios, Apresentação musical e Ceia Natalina

Entrada gratuita



Shalom Castelão

Endereço: Rua Ademar de Paula, Igreja de Santo Expedito

Data: 17 de dezembro, a partir das 18 horas

Programação: Apresentação musical

Jantar: R$ 15 (à venda no Centro de Evangelização)

Entrada gratuita



Shalom Caucaia

Endereço: Rua Coronel João Licínio, 510, Itambé, Caucaia

Data: 17 de dezembro, a partir das 19 horas

Programação: Apresentação do espetáculo “Filho de Deus, Menino Meu”

Entrada gratuita





Shalom Bom Jardim

Endereço: Colégio Lireda Facó, Rua Três Corações, 735

Data: 17 de dezembro, a partir das 19h

Programação: Jantar e apresentações musicais de Jeferson Falcão, Banda Ágape e Coral das Famílias



Shalom Conjunto Ceará

Endereço: Rua 109, nº 82, Conjunto Ceará

Data: 17 de dezembro, a partir das 17h

Programação: Missa de abertura, Apresentação artística “Maria e o Anjo” e Concurso de Presépio



Shalom Cristo Redentor

Endereço: Rua Ana Facó, 196, Álvaro Weyne

Data: 17 de dezembro, a partir das 19h

Programação: Apresentação musical, Apresentação do Musical “Filho de Deus Menino Meu” e Jantar

Entrada gratuita



Shalom Estrada do Fio

Endereço: Rua Gurgel de Amaral 3255, Coaçu

Data: 17 de dezembro

Programação: Apresentação musical e Jantar

Entrada gratuita



Shalom Jardim Guanabara

Endereço: Rua 24, nº 116, Vila Velha

Data: 17 de dezembro, a partir 18:30

Programação: Missa de abertura, Apresentação do musical “Filho de Deus Menino Meu” e Jantar

Entrada gratuita



Shalom Messejana

Endereço: Rua Cel João de Oliveira n°250

Data: 17 de dezembro, a partir das 18h

Programação: Missa de abertura, Apresentação do musical “Filho de Deus, Menino Meu”, Concurso de Presépios e Apresentação musical

Jantar: R$ 20 (à venda no Centro de Evangelização)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível



Shalom Mondubim

Endereço: Rua do Jangadeiro, 150, Mondubim

Data: 15 de dezembro, a partir das 19h

Programação: Celebração do Advento, Apresentação Artística, Jantar, Concurso de Presépios, Confraternização dos Grupos de Oração

Entrada gratuita



Shalom Redenção

Endereço: Rua Newton Prado, 52

Data: 15 de dezembro, a partir das 19h

Programação: Missa, Exposição de Presépios, Apresentações musicais de Pedro Lima, Alisson Lima, Virna Gomez e Quarteto de Cordas



Sobre o assunto Natal da Cufa busca arrecadar 16 toneladas de alimentos para favelas cearenses

Campanha Natal Solidário recebe doações de presentes para crianças

Tags