Lagoa de Messejana passará por requalificação a partir deste mês de dezembro

O entorno da Lagoa de Messejana passará por obras de requalificação. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as intervenções devem ter início ainda em dezembro e a previsão para a finalização de toda a reforma é de nove meses. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada na manhã desta segunda-feira, 12. Na ocasião, o prefeito José Sarto destacou as melhorias nos locais de circulação, nos equipamentos públicos e a preservação ambiental da região.

As obras serão realizadas entre a av. Frei Cirilo e a rua Granja Castelo. Com um investimento de R$ 9,56 milhões, a gestão municipal compromete-se com a instalação de lixeiras, novos bancos, bicicletário, dois parquinhos infantis, duas academias ao ar livre, reforma da quadra poliesportiva/pista de skate, reforma dos quiosques, píer e guarda-corpo, reforma do campo de futebol e nova arquibancada, além da recuperação de todo o piso, com sinalização e acessibilidade.

A notícia da requalificação animou os moradores e frequentadores da Lagoa. Para Rogério Silva de Oliveira, 47 anos, que há três anos trabalha vendendo lanches no entorno, o local atualmente apresenta sujeira e problemas de infraestrutura. “Precisa melhorar aqui, principalmente na limpeza. Espero que coloquem banheiros aqui também pro pessoal, está precisando”.

Segundo o comerciante, a requalificação pode melhorar o comércio da região. “Eu acho que vai ficar bom, vai trazer mais pessoas pra cá”, prevê.

De acordo com Sarto, a gestão municipal entrou em contato com feirantes e comerciantes do entorno da Lagoa da Messejana e garantiu que esses trabalhadores não serão prejudicados com o processo de requalificação do espaço. “A prioridade da nossa gestão é dirigir o orçamento para a periferia e preservar o trabalho de quem precisa sobreviver”, disse Sarto.

O secretário de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), Samuel Dias, ainda destacou que a requalificação do espaço se associa com as ações do Meu Bairro Empreendedor, que ocorrem no Centro de Messejana.

“Esse projeto faz a requalificação dos passeios do Centro, para melhorar a acessibilidade. Ele se conecta com a Lagoa, criando todo esse ambiente de passagem de pessoas para o comércio. Então, a gente espera que mais emprego e renda sejam gerados, além de um impacto positivo no turismo”, afirmou o representante.

Lagoa de Messejana: preservação ambiental

"Além de requalificar, essa obra também engloba que seja evitada a colocação de dejetos na lagoa" destacou Pedro Rocha, secretário executivo da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Fortaleza (Seuma). De acordo com a pasta, a região ainda contará com a aplicação de um plano de manejo, que tem o objetivo de discutir políticas ambientais para o entorno.

Com 388 mil metros quadrados (m²), o Parque Urbano Jornalista Demócrito Dummar, como é oficialmente registrado a área do entorno da Lagoa, tem vegetação típica da Mata dos Tabuleiros, Cerrado e Caatinga, fazendo parte da bacia do Rio Cocó. "Nenhuma árvore será derrubada ou retirada daqui da região", afirmou o prefeito Sarto.

O prefeito de Fortaleza ainda destacou que, em caso de uma possível segunda etapa das obras, a Prefeitura visa à desapropriação da localidade Tremendão, na Messejana. "Estamos estudando, vamos debater ainda a possibilidade porque não temos os recursos garantidos. Nós vamos debater com a comunidade", concluiu Sarto.

