2ª fase do vestibular: Uece divulgará resultado dia 13 de janeiro

Cerca de oito mil candidatos aprovados na primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará

O resultado da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) deverá ser divulgado 13 de janeiro de 2023. O resultado será divulgado no site da instituição (http://www.uece.br/). Cerca de oito mil candidatos aprovados na primeira fase iniciaram a segunda etapa do certame. O processo começou no último domingo, 11, e segue até esta segunda-feira, 12.

Atualmente, a Universidade oferece 2.358 vagas, sendo 1.204 para cursos realizados em Fortaleza e outras 1.154 para o interior do Estado. No campus do Itaperi, um dos locais de prova, os portões abriram por volta das 7h55min.

2º fase do vestibular na Uece, nesta segunda-feira, 12 (Foto: Fátima Serpa)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vestibular da Uece: 2ª fase é aberta e prossegue nesta segunda em Fortaleza e no Interior

Mais de 7 mil candidatos concorrem na segunda fase da Uece

Tags