Campanha Natal Solidário recebe doações de presentes para crianças

Organizada pela Defensoria Pública do estado do Ceará, a campanha permite que o doador adote uma cartinha de uma criança para presentear

Com o Natal se aproximando, as crianças já começam a sonhar com os presentes deixados pelo Papai Noel. Muitas delas listam seus desejos em cartinhas que costumam tocar os corações daqueles que participam da campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos". Promovida pela Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE), a mobilização reúne os desejos de quem mora em abrigos públicos localizados em Fortaleza.

O projeto soma 348 crianças e adolescentes, com os pedidos de presentes escritos a mão. Nos desejos, sonham em ganhar sapatos, roupas, enfeites para cabelo, bolsa, skate, boneca, kits de maquiagem, camisas de time, mochila e caderno escolar, caixa de som, sandália - uma lista muito maior. Até a última quinta-feira, 8, 250 das 348 cartinhas já haviam sido adotadas, representando 70% do total.

As crianças também desejam além do bem material. “Que esse Natal seja uma fonte de luz e fé em nossas vidas”, diz a carta de Francisco Alaison, 12, que vive na unidade Serviço Família Acolhedora. Ele detalha três desejos: um relógio, um dicionário de inglês e uma flauta.

Aos sete anos, Maria Clara está na Unidade de Acolhimento V e escreveu ao bom velhinho pedindo um sapato, roupas ou um chocolate. É o mesmo desejo de Adriely, de 14 anos, abrigada na mesma instituição. Já a pequena Samantha, de oito anos, é do Lar Santa Mônica e deseja uma roupa lilás para usar no Natal.

Para participar da campanha, basta acessar o site criado pela DPCE exclusivamente para o Natal Solidário, escolher uma ou mais crianças para presentear e entregar o pacote na sede da Defensoria até o dia 15 de dezembro.

Serviço

Site Natal Solidário: https://www.defensoria.ce.def.br/natal-solidario-2022/

