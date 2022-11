Saiba como adotar a cartinha de uma criança no Natal Solidário da Defensoria Pública

A campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos”, da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), já está aberta para que padrinhos adotem cartinhas escritas ao Papai Noel. Os pedidos vêm de cerca de 400 crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento em 22 abrigos de Fortaleza. As cartas podem ser acessadas de forma online e não há limite por pessoa. Os presentes devem ser entregues até o dia 15 de dezembro.

Jacqueline Torres, supervisora do Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública da Infância e da Juventude (Nadij), explica sobre o processo e importância da campanha: “É um trabalho que começa com as crianças e adolescentes escrevendo as cartinhas, com a orientação das psicólogas e assistentes sociais. Depois iniciamos a integração da nossa equipe em preparar o site e fazer a divulgação”, instrui.

“O ápice da campanha é com a entrega dos presentes, um momento mágico na vida de todos, inclusive para esses meninos e meninas que já passaram por tantos sofrimentos e violações de direitos”, relata a defensora pública.

Os pedidos das crianças e dos adolescentes vão desde kits de material escolar até brinquedos, que são essenciais para deixar a rotina nas unidades de acolhimento mais leve, como bonecas, bolas de futebol, patins e jogos. Nas unidades de acolhimento onde residem bebês ou crianças com deficiência, são as assistentes sociais que sugerem os presentes ou auxiliam nesta escolha. Nestes casos, os pedidos vão de produtos de higiene a brinquedos sensoriais.

Como apadrinhar uma cartinha

Para ser um padrinho e fazer parte da campanha, basta acessar o site do Natal Solidário da Defensoria. Lá, é preciso acessar o ícone Quero Adotar Uma Cartinha, a pessoa será direcionada para uma nova página com as cartas disponíveis.

Antes de escolher, é preciso fazer o cadastro no site com e-mail e senha. As cartas já estão disponíveis para adoção e não há um limite por pessoa, basta escolher. A Defensoria disponibiliza também o WhatsApp (85) 9 8685-0953 para tirar dúvidas sobre o processo de apadrinhamento.

Os presentes devem ser entregues na recepção da sede da Defensoria Pública em Fortaleza, localizado na avenida Pinto Bandeira, 1.111 (bairro Luciano Cavalcante), até o dia 15 de dezembro. É importante que todos estejam identificados, com o nome da criança e a unidade de acolhimento responsável. Tais informações já constam na cartinha adotada.

SERVIÇO

Campanha “Natal Solidário para os Acolhimentos”

Acesse o site e recolha uma cartinha

Quantas cartas: não há limite para adoção de cartas por pessoa

Até quando entregar os presentes: 15 de dezembro.

Onde entregar os presentes: sede da Defensoria Pública em Fortaleza, localizada à avenida Pinto Bandeira, nº 1.111, no bairro Luciano Cavalcante.

Mais informações: WhatsApp (85) 9 8685-0953



