Neste Natal vamos celebrar a vida com música e muita fé. O POVO e RioMar Fortaleza convidam os cearenses para um ato ecumênico e apresentação de tenores e os corais mais encantadores da cidade ao

comando do Maestro Poty Fontenelle. Uma noite para abrir o mês de dezembro e fazer vibrar nossos corações de amor, gratidão e renovação, que é o verdadeiro sentido do Natal.

Através da musica e das palavras de três religiosos iremos nos conectar ao verdadeiro espírito natalino. Entre as canções da Natal, ouviremos a fala do pároco da Paróquia da Paz, Padre Oliveira; do Pastor Máruo Levy, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém; e de Antônio José Farias Trajano, do Grupo Espírita Paz e bem.

A jornalista Leda Maria, em nome do Grupo de Comunicação O POVO, convida todas as famílias a se emocionarem com a foráa do canto natalino e palavras de fé universais.

Serviço

Natal, música e fé

Dia 3/12

De 19h às 22h

Onde: Praça de Alimentação do shopping RioMar Fortaleza

Gratuito e aberto ao público

