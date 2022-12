Em meio a um cenário de polarização política, doenças e guerras, talvez nunca antes tenha sido tão necessário refletir sobre o que realmente importa em nossas vidas. Nesse contexto caótico, três profissões de fé (católica, evangélica e espírita) se unem em prol da celebração do nascimento de Jesus Cristo. Promover uma mensagem de união, amor e paz é o intuito do evento Natal: Música e Fé. O momento é gratuito e ocorre dia 3 de dezembro, a partir das 19h, na praça de alimentação do Shopping RioMar Fortaleza.

É hora de relembrar o verdadeiro significado do Natal. O ato ecumênico vai tocar o coração do público com a fala inspiradora de três líderes religiosos: o Padre Oliveira, pároco da Paróquia da Paz, o Pastor Mário Levy, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém e Antônio José Farias Trajano, do Grupo Espírita Paz e Bem. Para embalar a noite ao som de clássicos natalinos, as falas serão intercaladas por apresentações emocionantes de tenores e um coral ao comando do Maestro Poty Fontenelle.

“Luz, pelo período de trevas, confusão e muita falta de esperança. Comunhão, pela desunião por divergências políticas, e paz, pelo período de guerras humanas e contra o coronavírus”, dita o Pastor Levy.

Em apenas três palavras, o religioso resume bem o verdadeiro significado do nascimento de Jesus e o que ele ensina. Inspirado no livro do profeta Isaías, capítulo 9, é a partir delas que o Pastor planeja acolher o público e auxiliá-lo no enfrentamento desse período tão conturbado. Será um momento de refletir, baixar a guarda, desfazer-se das diferenças e se unir nesse espírito natalino. De parar para escutar a mensagem da fé e refletir sobre o impacto dela nas nossas vidas. De assumir um compromisso prático com a solidariedade, a partilha e a reconciliação. E de acolher, verdadeiramente, o Príncipe da Paz.

Serviço

Natal, música e fé

Dia 3/12

A partir das 19h

Onde: Praça de Alimentação do shopping RioMar Fortaleza

Gratuito e aberto ao público



