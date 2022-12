Fortaleza recebe contêiner de marca de cerveja por classificação do Brasil

O contêiner foi instalado na Praia de Iracema. O país vencedor da Copa do Mundo do Catar receberá um carregamento ainda maior da marca

Depois de Rio de Janeiro e São Paulo, foi a vez de Fortaleza receber a entrega da Budweiser. Um contêiner de cervejas da marca foi deixado no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, na manhã deste sábado, 3.

O motivo da surpresa é a classificação da seleção brasileira como líder do Grupo G na primeira fase da Copa do Mundo. O Brasil avançou apesar da derrota por 1 a 0 para Camarões nessa sexta-feira, 2. A entrega deste sábado é parte de uma promessa maior: um carregamento ainda maior de cerveja vai para o país vencedor do Mundial.



Com a expectativa crescente para a final do Campeonato, a marca anunciou que vai liberar um cupom de desconto para compras no aplicativo Zé Delivery. Quem acessar o app neste final de semana e utilizar o código TAMONASOITAVAS terá 30% de desconto. A promoção permanece até o fim do estoque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Brasil encara a Coreia do Sul na próxima segunda-feira, 5, às 16 horas, na disputa por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O vencedor avança para duelar contra quem sobreviver de Japão x Croácia, também na segunda.

A ação do contêiner de Budweiser é criação da agência África e a execução em Fortaleza é da Agência Califórnia.

Sobre o assunto Tite não poderá chamar substitutos para as vagas de Alex Telles e Jesus; entenda

Fora da Copa: Brasil perde Gabriel Jesus e Alex Telles por contusão

14º dia de Copa: jogos de Holanda e Argentina abrem as oitavas de final no Catar

Tags