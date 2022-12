Brasil perde para Camarões, mas termina na 1ª colocação do Grupo G da Copa do Mundo

Com gol nos acréscimos, Camarões surpreendeu, venceu o Brasil e tirou a invencibilidade da Canarinho na fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Apesar do resultado, a seleção brasileira confirmou a primeira colocação do Grupo G, seguido pela Suíça, vice-líder. Ambos ficaram com seis pontos, mas o time comandado por Tite terminou à frente na tabela pelo critério de desempate de saldo de gols.

O adversário do Brasil nas oitavas de final será a Coreia do Sul, segundo colocado do Grupo H. O duelo acontece na segunda-feira, 5, às 16 horas. Na última vez que as seleções se enfrentaram, em um amistoso realizado em junho deste ano, a Canarinho goleou os asiáticos por 5 a 1.

O jogo

Garantido antecipadamente nas oitavas de final e com a necessidade de apenas um empate para confirmar a primeira colocação do Grupo G, Tite optou por escalar uma equipe totalmente reserva diante de Camarões, não utilizando, assim, nenhum dos atletas que foram titulares nas duas primeiras rodadas. Daniel Alves, convocado sob polêmica, sobretudo pela idade avançada, más atuações em temporadas recentes e o longo período sem jogar uma partida oficial, ganhou sua primeira chance na Copa do Mundo.

Dentro de campo, o Brasil manteve a postura tática apresentada nos confrontos anteriores, contra Sérvia e Suíça. Com um quarteto ofensivo leve e de muita velocidade, a seleção brasileira concentrou seus avanços pelos lados do campo, principalmente com Martinelli, melhor jogador da equipe na primeira etapa. Apesar de ter conseguido encontrar alguns espaços na compacta — e agressiva — defesa de Camarões, que cometeu diversas faltas duras, o Canarinho pecou nas conclusões e não levou tanto perigo.

A primeira boa oportunidade aconteceu aos 13 minutos, quando Fred fez um lindo lançamento para Martinelli, livre na grande área. O atacante do Arsenal, entretanto, não encaixou a cabeçada e a bola foi lenta em direção ao goleiro Epassy. O jovem jogador brasileiro — o mais novo entre os convocados, com 21 anos —, chegou a ter uma outra boa situação aos 45 minutos, em um chute da entrada da área, mas o arqueiro camaronês voltou a impedir o tento.

No lance seguinte ao chute de Martinelli, na cobrança de escanteio, uma interessante jogada ensaiada pegou a marcação de Camarões desprevenida. Na jogada, Antony tocou rasteiro para Rodrygo, que chegou batendo de primeira. A finalização, porém, balançou a rede pelo lado de fora da baliza.

Apesar do domínio brasileiro (63% de posse e oito finalizações contra uma do adversário), foi o time africano que criou a melhor chance para abrir o placar no primeiro tempo. Aos 47, Mbeumo recebeu cruzamento da esquerda e, livre na segunda trave, cabeceou. A bola pingou no chão antes de ir ao gol, mas Ederson, de forma espetacular, espalmou para fora. Com o apito do juiz, o Brasil chegou ao terceiro jogo nesta Copa sem marcar gols na etapa inicial.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Camarões, sob a obrigação de vencer o jogo para manter viva as chances de classificação, começou o segundo tempo com ritmo intenso, pressionando a saída de bola do Brasil com uma linha alta de jogadores, postura que gerou dificuldades para a Canarinho. Neste momento, inclusive, a seleção africana voltou a assustar com um chute cruzado de Aboubakar, que passou rente à trave.

A “blitz” de Camarões durou cerca de 10 minutos. Diante deste cenário, Tite mudou a equipe e fez três alterações: Alex Telles, que deixou o campo lesionado e chorou no banco de reservas, além de Rodrygo e Fred, saíram para as entradas de Marquinhos, Éverton Ribeiro e Bruno Guimarães, respectivamente. Pouco tempo depois, Gabriel Jesus foi trocado por Pedro. Com as mudanças, a seleção brasileira se reorganizou e retomou o controle das ações.

Aos 11 minutos, Éder Militão recebeu cruzamento de Éverton Ribeiro, dominou e chutou da entrada da área. Epassy espalmou errado e precisou fazer a defesa em dois tempos para evitar o gol. No lance seguinte, Antony arriscou de fora da área e o goleiro camaronês fez outra boa defesa.

Conforme os minutos foram passando, a partida tornou-se mais franca, com espaços a serem explorados pelas duas seleções. O Brasil, porém, pecou muito no último passe ou finalização, incompetência que foi punida por Camarões nos minutos finais do duelo.

Nos acréscimos, aos 46, Mbekeli recebeu pela direita e cruzou na medida para Aboubakar, que de cabeça estufou as redes, levando a torcida camaronês à loucura no estádio. Na comemoração, o atacante tirou a camisa, foi advertido com o segundo amarelo pelo juiz e acabou expulso do jogo.

O tento garantiu o triunfo dos africanos e encerrou um longo período de invencibilidade da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo. Desde 1998, quando a seleção brasileira foi derrotada pela Noruega, a Canarinho não sofria derrotas nesta etapa do torneio mundial.