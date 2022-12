Tite não poderá chamar substitutos para as vagas de Alex Telles e Jesus; entenda

O atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Sevilla, estão fora da Copa do Mundo do Catar. Com isso, o técnico Tite precisará encontrar soluções para as vagas entre o grupo que já se encontra no Catar. Isso porque a seleção brasileira não poderá chamar ninguém para substituir os jogadores, que foram cortados, neste sábado, 3, da Copa do Mundo do Catar.

Ambos, que foram substituídos na derrota por 1 a 0 do Brasil para Camarões, sofreram contusões nos joelhos. A previsão de recuperação é de pelo menos 3 semanas, com retorno somente após o Mundial. Segundo o regulamento da Fifa, um jogador convocado "só pode ser substituído em caso de grave lesão ou doença até 24 horas antes do início da primeira partida de sua equipe".

Desta forma, Tite terá apenas 24 atletas à disposição para o restante do Mundial de 2022. Na lateral esquerda, o comandante conta apenas com Alex Sandro, que ainda se recupera de lesão muscular no quadril. Já no ataque, o comandante brasileiro chamou mais oito atacantes para a competição, além de Gabriel Jesus.

O lateral esquerdo sofreu um trauma no joelho direito logo no começo do segundo tempo contra Camarões, após dividida. Ele caiu com muitas dores na perna e até tentou continuar jogando, mas não aguentou e precisou sair. O defensor deixou o campo às lágrimas. O atacante, por sua vez, sofreu uma lesão no joelho direito. Ele se queixou de dores no local ao ser substituído, aos 19 minutos da etapa final.

"Os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado. Acompanhados pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022", comunicou a CBF.

A Seleção Brasileira enfrenta a Coréia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, na segunda-feira, 5. A bola rola no gramado do Estádio 974 a partir das 16 horas (de Brasília).

Retornos e dúvidas

Para a partida contra os sul-coreanos, a comissão técnica vive a expectativa de contar com o retorno de Danilo. O lateral direito sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo na estreia do Mundial, mas evoluiu bem na sua recuperação nos últimos dias e já treinou com bola.

Já Neymar e Alex Sandro são dúvidas. O atacante se recupera de uma contusão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Já o lateral esquerdo trata um incômodo muscular no quadril esquerdo. (Com Gazeta Esportiva)

