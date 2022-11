Menina de 12 anos que estava desaparecida é encontrada em Fortaleza

Adolescente tinha saído de casa para ir à escola, mas não compareceu na instituição de ensino na última quarta-feira, 16, no bairro São João do Tauape

A adolescente Luana Sousa Lemos, de 12 anos, que estava desaparecida há três dias, foi encontrada na manhã deste sábado, 19. A informação foi confirmada pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que disse que a jovem está sob os cuidados da família. Não foram divulgadas mais informações sobre onde a menina esteve no período.

Luana havia sido vista pela última vez no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na última quarta-feira, 16. A menina tinha saído de casa para ir à escola, mas não compareceu na instituição de ensino.

A família chegou a divulgar fotografia de Luana para que as pessoas pudessem compartilhar e ligar para a Polícia com informações que ajudassem a encontrá-la.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da jovem, uma outra adolescente, de 15 anos, que também estava desaparecida desde a última quarta-feira, 16, no mesmo bairro, também foi encontrada neste sábado. O caso também foi confirmado pela 12ª DHPP.

Desaparecimentos

Em menos de uma semana, quatro adolescentes desapareceram em Fortaleza. O primeiro caso do tipo aconteceu no bairro Barroso. O menino Cledson Lima de Sousa, 12, desapareceu ao ir brincar na rua da própria casa no último domingo, 13.

No entanto, no dia 16, ele foi encontrado morto em um canal na região. No dia seguinte, na quinta-feira, 17, uma garota, também de 12 anos, desapareceu no mesmo bairro, mas foi encontrada no mesmo dia. Os outros dois casos registrados foram de Luana e da adolescente de 15 anos, que foram encontradas neste sábado.

O POVO procurou à Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), por e-mail, neste sábado, 19, questionando se as duas adolescentes de 12 e 15 anos foram encontradas juntas e em qual região.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou apenas que as meninas, que estavam desaparecidas, "voltaram para casa". O órgão não detalhou a ligação das duas e não informou onde elas foram encontradas.

Ainda segundo a Polícia, a ocorrência foi registrada por meio de Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) e transferido para a 12ª DHPP, unidade da Polícia Civil responsável por investigar casos de desaparecimento.

Sobre o assunto Corpo em decomposição é encontrado em Pacatuba, no Ceará

Corpo é encontrado em terreno em Caucaia, no Ceará

Menino de 12 anos que estava desaparecido é encontrado morto

Tags