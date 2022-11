Menina de 12 anos está desaparecida há dois dias em Fortaleza

A família divulgou a fotografia da criança para que as pessoas possam compartilhar e ligar para a Polícia com informações que ajudem a encontrá-la.

Luana Sousa Lemos, de 12 anos, está desaparecida desde a quarta-feira, 16. A garota foi vista pela última vez no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, conforme a Polícia Civil. O desaparecimento da menina foi divulgado pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A menina saiu de casa para a escola, mas não compareceu na instituição de ensino. A família divulgou a fotografia da criança para que as pessoas possam compartilhar e ligar para a Polícia com informações que ajudem a encontrá-la. O número é o (85) 32574807



Esse é o terceiro desaparecimento de criança de 12 anos em menos de dois dias em Fortaleza. O primeiro caso de desaparecimento aconteceu no Barroso. O menino Cledson Lima de Sousa desapareceu ao ir brincar na rua da própria casa no dia 13. No dia 16 o menino foi encontrado morto em um canal no mesmo bairro. Uma garota, também de 12 anos, desapareceu no mesmo bairro, na quinta-feira, 17, mas foi encontrada no mesmo dia. E o caso da Luana, que sumiu na quarta-feira.

