Corpo em decomposição é encontrado em Pacatuba, no Ceará

A vítima do sexo masculuno não possuía identificação e apresentava sinais de violência no corpo

Um corpo em estado de putrefação foi encontrado no Distrito de Alto Fechado, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima do sexo masculino estava com sinais de violência. O cadáver não possuía documentos que facilitassem a identificação. O caso foi registrado nesta terça-feira, 15.

O corpo foi encontrado por uma pessoa que trabalhava com reciclagem. A vítima teria sido morta a tiros, segundo informações preliminares. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local. A causa da morte será divulgada após o laudo da Perícia Forense.

A identificação da vítima também será divulgada após exames.



