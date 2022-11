Menino de 12 anos encontrado morto em canal no Barroso será enterrado em Pacatuba

A identificação do corpo só foi possível nesta quinta-feira, 17, depois do resultado do exame da arcada dentária, que confirmou se tratar de Cledson.

O corpo de Cledson Lima de Sousa será sepultado nesta sexta-feira, 18, no Cemitério Parque Monte Sinai, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. O garoto de 12 anos de idade desapareceu no dia 13 ao sair de casa para andar de bicicleta na rua da própria residência e foi encontrado morto dentro de um canal no mesmo bairro três dias depois. A identificação do corpo só foi possível nessa quinta-feira, 17, depois do resultado do exame da arcada dentária, que confirmou se tratar de Cledson.

A causa da morte ainda será confirmada. A família do garoto recebeu a informação do achado do corpo por meio da Polícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da 12ª Delegacia, foi para o local. A informação de que um corpo estaria no canal foi repassada à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). O Corpo de Bombeiros esteve no local e atuou no resgate.

Conforme parentes da criança, o corpo estava irreconhecível e não havia a possibilidade de reconhecimento. Com a localização do corpo, o caso passa a ser investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios.

