Homem que furtou sex shop em Fortaleza paga por vibrador de R$ 599

O homem flagrado por câmeras de segurança na manhã do dia 26 de outubro furtando uma sex shop, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, pagou ao estabelecimento R$ 599, valor de um vibrador que havia sido levado. O pagamento foi efetuado depois da repercussão das imagens nas redes sociais.

No vídeo da ação, os itens são guardados em uma bolsa que ele carrega no ombro. Ele chegou a ser arrependido pelo furto e depois entrou em contato com a loja para devolver a mercadoria. Porém, a devolução não foi possível por se tratar de um produto de uso íntimo.

Um outro item levado da área expositora, segundo o dono da sex shop, que optou por não se identificar, foi devolvido à vendedora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado pelo proprietário do estabelecimento comercial, e a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) acionada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) informou apenas que o suspeito foi identificado, localizado e ouvido na Delegacia do 4° Distrito Policial. O caso segue em investigação.

Ainda segundo a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone o (85) 3101 2047, que é o telefone da delegacia do 4º DP.

As informações podem ser direcionadas ainda para número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Sobre o assunto Incêndio no Meireles: prédio foi evacuado; gato da família não resistiu

Incêndio atinge prédio no Meireles neste sábado, 29; uma pessoa foi levada ao hospital

Eleitora recebe proposta de passagem gratuita para depois do horário da eleição

Exposição reúne admiradores e cultivadores de flores e plantas em Fortaleza

Tags