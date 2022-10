Incêndio atinge prédio no Meireles neste sábado, 29; uma pessoa foi levada ao hospital

Prédio é localizado na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcante e Silva Jatahy. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, o fogo já está controlado

Atualizada às 15h10min

Um incêndio atingiu prédio residencial no bairro Meireles, em Fortaleza, no início da tarde deste sábado, 29. Segundo moradores, a fumaça foi observada no 10º andar do prédio, localizado na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcante e Silva Jatahy. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, uma mulher de 60 anos teve queimaduras leves. Ela foi levada ao hospital e liberada após o atendimento.

Além da vítima, outras duas pessoas e dois animais moravam no apartamento. Um deles, um gato, acabou não resistindo.

Segundo informações do CBMCE, as chamas atingiram três cômodos do apartamento. O fogo já foi totalmente extinto. O apartamento que originou o incêndio foi preservado, bem como os apartamentos vizinhos e os demais andares do prédio. As equipes dos bombeiros já realizam ações de rescaldo no local.

O bloco onde o apartamento é localizado foi totalmente evacuado — uma ação protocolar do Corpo de Bombeiros. "Os moradores estão aguardando em segurança o laudo de vistoria da Defesa Civil", informou o CBMCE.

