Exposição reúne admiradores e cultivadores de flores e plantas em Fortaleza

Evento, com entrada gratuita, teve início nesta sexta-feira, 28, e segue ocorrendo ao longo do fim de semana

Flores e plantas de diversas espécies, tipos e cores. Esse foi apenas uma parte do cenário presenciado por quem esteve na Casa José de Alencar, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 28, no primeiro dia da exposição “Orquídeas e Bromélias da Primavera”. Evento, com entrada gratuita, atraiu dezenas de cultivadores e admiradores do setor e segue acontecendo ao longo deste fim de semana.

Exposição é realizada pelo Círculo Cearense de Orquidófilos e Bromeliófilos (CCOB) e tem por trás a paixão de fundadores da instituição pelo cultivo de flores e plantas. Esse é o caso de Vera Coelho, presidente do órgão e uma das precursoras do cultivo de orquídeas em Fortaleza–, prática que mantém desde 1994.

"As orquídeas preenchem a minha vida e fazem parte da minha família, da minha história também (...) Me sinto realizada (em fazer a exposição) Fico ate emocionada, porque era tudo o que eu queria", conta a presidente.

Já Everton Castro de Almeida, diretor técnico e científico do CCOB, teve a paixão por plantas despertada ainda na infância. "Desde criança eu comecei a cultivar minhas primeiras plantas (...) Eu cultivava em casa mesmo, no alpendre, muito simples", relembra.

O profissional vai ministrar uma oficina na exposição, na manhã deste sábado, 29, sobre o cultivo das orquídeas, ensinando sobre os cuidados e objetivando desmistificar os dilemas por trás da prática. No momento, ele deve falar um pouco sobre as espécies e suas diferentes particularidades.



Cultivo para venda e como meio de terapia



A programação começou ao meio dia, com o recebimento das plantas, mas a abertura aconteceu às 15 horas. Exposição contou com estandes para apresentação e venda de flores e plantas variadas, além de adubos, insumos e objetos de decoração e jardinagem.

Edmilson Costa, de 70 anos, é um dos vendedores que estavam presente no local. Ele cultiva orquídeas e bromélias desde os 12 anos de idade. Com o tempo, passou a realizar a prática apenas com o objetivo comercial, mas pontua que lidar com as espécies no dia a dia é algo "prazeroso".

Sobre o crescimento do número de pessoas que cultiva plantas, o comerciante acredita que fato tenha ligação com uma mudança de comportamento. "Essa é uma tendência de algum tempo. Muita gente que morava em apartamento migraram para os condomínios, ai tão começando com essa cultura de cultivar", frisa.

Madson Menezes, de 52 anos, associado do CCOB, estava no local para apreciar a exposição. Ele é dono de uma fazenda em Jaguaruana onde cultiva plantas. No caso dele, contudo, a prática começou a ser adotada como uma forma de terapia, quando ele precisou largar o trabalho para cuidar da mãe, diagnosticada com alzheimer e parkinson.

Apesar de sempre ter tido apreço pelas plantas, Madson nunca tinha conseguido levar com responsabilidade o cultivo delas. Somente em um momento difícil de sua vida, com a mãe doente e com o abandono de suas antigas profissões, ele conseguiu levar adiante a prática do cuidado com as plantas, o que hoje se tornou uma maneira de cuidar da sua saúde mental.

Estima-se que existam cerca de 28 mil espécies de orquídeas no mundo, espalhadas por todos os continentes e ecossistemas. No Brasil, esse número chega em torno de 2.500 espécies, das quais mais de 100 estão presentes no Ceará.

Além da exposição e venda de plantas e flores, serão promovidas oficinas gratuitas de cultivo de orquídeas e de bromélias e de enxerto de rosa do deserto, e um concurso para a escolha das mais belas flores, segundo a apreciação de uma Comissão Julgadora e do voto popular dos próprios visitantes, por meio das redes sociais do evento.

I Orquídeas e Bromélias da Primavera



Realização: Círculo Cearense de Orquidófilos e Bromeliófilos (CCOB).



Quando: 28 a 30 de outubro (sexta e domingo), das 8 horas às 18 horas

Onde: Casa José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 – José de Alencar)

Entrada gratuita

Veja imagens do evento:

Com a repórter Bruna Lira

