Incêndio no Meireles: prédio foi evacuado; gato da família não resistiu

Após um incêndio atingir apartamento no bairro Meireles, em Fortaleza, o prédio residencial foi evacuado. Moradores aguardam laudo de vistoria da Defesa Civil Municipal. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), uma mulher de 60 anos teve queimaduras leves. Ela foi levada ao hospital e liberada após o atendimento. Outras duas pessoas e dois animais estavam no apartamento. Um deles, um gato, acabou não resistindo.

Incêndio começou por volta das 12 horas deste sábado, 29, em apartamento no 10º andar do prédio, localizado na esquina das ruas Tibúrcio Cavalcante e Silva Jatahy. O bloco do apartamento foi totalmente evacuado — uma ação protocolar do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil está verificando a parte estrutural do prédio.

Segundo informações do CBMCE, as chamas atingiram três cômodos do apartamento. O fogo já foi totalmente extinto. O apartamento que originou o incêndio foi preservado, bem como os apartamentos vizinhos e os demais andares do prédio. As equipes dos bombeiros já realizam operações de rescaldo no local.

