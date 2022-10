Eleitora recebe proposta de passagem gratuita para depois do horário da eleição

Eliane Oliveira, que não votou no primeiro turno das eleições por causa do custo da passagem, tentou adquirir um bilhete gratuito para a votação deste domingo, mas não teve êxito

Uma passageira tentou adquirir passagem de ônibus intermunicipal gratuita, dentro da medida adotada para facilitar a votação deste domingo, 30, mas foi surpreendida ao receber a informação que só havia vagas disponíveis para as 21 horas, quando o período eleitoral já estará encerrado a partir das 17 horas. O fato aconteceu no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé, em Fortaleza.

Por volta das 13 horas desta sexta-feira, 28, Eliane Oliveira se direcionou a duas agências, quando foi informada que só haveria passagens disponíveis para horários noturnos. Segundo Eliane, as agências estavam com o fluxo “aparentemente normal”.

“Não me falaram mais nada além de não ter mais passagens disponíveis. Ainda perguntei se havia limitação de passageiros, se foi disponibilizado o direito da passagem gratuita. Responderam que não havia limitação, mas não havia mais passagens disponíveis nem pra vender, caso quisesse comprar”, revelou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela, que mora no Conjunto José Euclides, em Fortaleza, conta que não foi votar no primeiro turno por causa do alto custo do transporte. Quando saiu do local, a moradora disse que encontrou outro passageiro, revoltado por não conseguir viajar para o município de Sobral, na Zona Norte do Estado.

Fluxo da Rodoviária Engenheiro João Thomé nesta sexta-feira, 28 (Foto: AURÉLIO ALVES)



Ao O POVO, a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) informou que Barroquinha, para onde a passageira buscava passagens, é um município atendido pela empresa Guanabara, que disponibilizou dois horários extras para o sábado, 29, cujos assentos já estavam reservados. Segundo a empresa, seria verificada uma nova disponibilidade de horários.

Em nota, a Expresso Guanabara afirma que já havia emitido, até a tarde desta sexta-feira, 28, aproximadamente 3.800 passagens atendendo à lei de gratuidade no transporte de passageiros no Estado para o segundo turno das eleições.

“Foram abertos mais de 115 horários extras em função da elevação da movimentação no período. Mais de 100 municípios foram contemplados com passagens gratuitas, entre eles Barroquinha. Porém, para esse município, de fato, não há mais passagens até o dia 30/10, pois a empresa atingiu o limite operacional para a região”, informou a empresa. (Colaborou Marília Serpa)



Sobre o assunto Mais de 718 mil estrangeiros já têm passagens para o verão no Brasil

Ônibus grátis para votar: segundo dia de solicitação registra falta de passagens

Passagens intermunicipais grátis para Eleições: reclamações e fila nas rodoviárias

BR-040 vai ganhar passagens suspensas para a fauna

Tags