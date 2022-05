Polícia Federal vai investigar a morte de dois policiais rodoviários na BR-116

A Polícia Federal (PF) ficará responsável pela investigação da morte de dois policiais rodoviários federais alvejados na manhã desta quarta-feira, 18. A informação foi antecipada pela Rádio O POVO CBN.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes das Polícias Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da PMCE, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e da Perícia Forense (Pefoce) estão no local e realizam os procedimentos sobre o fato. Já os procedimentos de polícia judiciária acerca do caso ficarão a cargo da PF. Trecho teve trânsito bloqueado e o fluxo de veículos permaneceu intenso durante toda a manhã.

O que se sabe sobre a morte dos policiais rodoviários federais

Na manhã desta quarta-feira, 18, os dois agentes estavam orientando o trânsito na BR-116 quando foram abordar um homem que transitava pelo local e foram atacados por ele. As motivações do crime, bem como a identidade do autor dos disparos e a arma utilizada, ainda são desconhecidos.

Vídeo registrado por uma pessoa que passava pela via no momento dos tiros mostra um homem de blusa cinza atirando nos policiais no acostamento da rodovia. O autor dos disparos foi morto momentos depois por um policial militar, que estava de folga.

No local, o inspetor da PRF Márcio Moura explicou que a dupla de policiais estava "sinalizando um veículo que estava em pane na BR-116". Ele afirma ainda que o autor dos disparos já circulava pela área. "Uma cidadã chegou até os policiais e pediu que retirassem o homem que estava atrapalhando o trânsito; um trânsito que já estava pesado devido à pane desse caminhão que estava na faixa central da BR-116", aponta.

Segundo Moura, "os policiais, de forma muito cortês e educada, foram conduzir o rapaz até fora da rodovia". "Foi quando o rapaz atacou os policias", finaliza.

