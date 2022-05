Poste de energia cai e interdita trecho da avenida Perimetral em Fortaleza

Segundo informações de populares, o incidente gerou alguns transtornos no trânsito da região. No bairro José Walter muitos semáforos deixaram de funcionar

Na madrugada desta quarta-feira, 18, um poste de energia caiu em um trecho da avenida Perimetral, em Fortaleza. O incidente gerou alguns transtornos no trânsito da região. No bairro José Walter, muitos semáforos deixaram de funcionar. Um vídeo enviado ao O POVO mostra o equipamento de distribuição elétrica tombado no chão.

