35 câmeras de monitoramento devem ser instaladas no Cocó em junho

Além do serviço, 15 brigadistas atuarão no Parque durante 24 horas de plantão a partir do segundo semestre para atender as ocorrências de incêndio

Total de 35 câmeras de monitoramento serão instaladas no Parque Estadual do Cocó, em várias áreas da extensão do local. O serviço funcionará 24 horas dentro da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) e deve ser inaugurado no próximo dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente e cinco anos da regularização do Parque. As informações foram confirmadas pela assessoria da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema).

A partir do segundo semestre de 2022, haverá ainda 15 brigadistas atuando no Cocó durante 24 horas de plantão para atender ocorrências de incêndios. Em relação à flora perdida no incêndio que atingiu o Parque em novembro do ano passado, a intenção do governo estadual é plantar o dobro das árvores atingidas. No total, 300 espécies arbóreas foram perdidas no incidente. Desde então, 445 mudas já foram plantadas e mais 300 serão implantadas no Parque, conforme a Sema.

O dano do Parque do Cocó se alastrou por 46,2 hectares do parque e área atingida é predominantemente de capinzal, conforme explicou à época o secretário estadual do Meio Ambiente, Artur Bruno. Durante e após o incêndio, a fumaça se espalhou por ruas de Fortaleza. Moradores dos bairros Aerolândia, Aldeota e São João do Tauape foram alguns dos que se depararam com fumaça nas ruas e até dentro de casa.

O incêndio no Cocó “foi criminoso”, conforme Paulo Lira, gerente da Unidade Estadual de Conservação e de Proteção Integral. “Se ele foi doloso, ou seja, se (alguém) teve a intenção mesmo (de destruir a mata), compete às autoridades investigarem. Que foi criminoso, foi”, enfatizou na ocasião. O incêndio no Cocó durou quase 24 horas, começando às 18 horas do dia 17 de novembro e se estendendo até as 16 horas do dia seguinte.





