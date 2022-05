Seuma pretende plantar mais 20 mil árvores em Fortaleza até o fim de 2024

Redução das emissões de gases de efeitos estufa e melhora do microclima são alguns dos objetivos a serem alcançados com a melhor arborização

Até o fim de 2024, Fortaleza deve ter mais 20 mil árvores beneficiando o dia a dia na Capital. O número é a meta da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), que pretende plantar 50 mil mudas durante os quatro anos da atual gestão. Desde 2021, a Prefeitura afirma que "já fez o plantio de mais de 30 mil mudas".

No último mês, foi realizada a ação Super Plantio de Abril, que viabilizou o plantio de cinco mil mudas na Cidade por meio da Seuma e da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor). "Queríamos ter iniciado esse plantio já a partir do final de fevereiro, mas as chuvas intensas em março inviabilizaram a ação. Fizemos em abril para aproveitar ainda a quadra chuvosa, que é a época ideal para o plantio", explica a a secretária do Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo.

Os plantios foram realizados em diferentes pontos da Cidade, como as avenidas Beira Mar, Aguanambi, Monsenhor Tabosa, Santos Dumont, Dr. Aldy Mentor e Presidente Costa e Silva. A secretária explica que os locais foram escolhidos a partir de um estudo que identificou os principais corredores urbanos em que é necessário aumentar a presença de árvores e as áreas de margens de rios e lagoas a serem arborizadas.

"Além disso, ampliamos as ações no Parque Rachel de Queiroz, que foi recém-inaugurado e ainda precisava de mais árvores", acrescenta. Foram priorizadas espécies nativas que constam no Manual de Arborização Urbana de Fortaleza, como ipê-amarelo, pau-branco e pata-de-vaca.

"Uma das funções que as árvores trazem para a Cidade é a captura de gases de efeito estufa. Como temos o compromisso de zerar as emissões desses gases até 2050, uma das maneiras efetivas para atingir esse objetivo é aumentar a cobertura arbórea", destaca a gestora. "Ademais, do ponto de vista de quem vive a Cidade, uma cidade mais verde é mais agradável de se caminhar e tem um microclima melhor."

Em outubro de 2021, o Ceará formalizou adesão às campanhas internacionais “Race to Zero” e “Under2 Coalition”, que tratam sobre a mudança climática e visam à redução de emissões de gases do efeito estufa. O estado tem até outubro deste ano para aprovar o Plano de Ação Climática 2050, com metas intermediárias de redução de gases de efeitos estufa, e o Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa.



Cuidados com as árvores plantadas

Luciana explica ainda que de 5% a 10% de todas as árvores plantadas podem morrer. Por isso, enquanto os plantios acontecem prioritariamente durante as chuvas do primeiro semestre, no segundo semestre são ampliados os monitoramentos para identificar necessidades de reparo e eventual reposição de mudas que não vingaram.

"Fortaleza tem quase três milhões de pessoas vivendo nela. A gente aqui na Seuma não passa de 180 funcionários. Não temos condições de fazer a política sem ter a parceria efetiva da população", finaliza, chamando a atenção para iniciativas como o programa Árvore na Minha Calçada.

Questionada sobre o corte de árvores, a Prefeitura respondeu em nota que "não faz o corte de árvores, exceto quando a árvore apresenta risco de queda e faz-se necessário a poda ou supressão".

Árvore na Minha Calçada

Com o programa Árvore na Minha Calçada, o próprio cidadão entra em contato com a Seuma, solicita o tipo de árvore e aguarda a chegada de uma equipe que planta a muda e repassa informações sobre como cuidar da futura árvore. Em 2022, até o momento, 1.432 mudas foram plantadas por meio do projeto, sendo 285 mudas em abril.

