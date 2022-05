Prefeitura de Fortaleza quer atualizar plano de manejo do Parque da Sabiaguaba

Estratégia anunciada pelo prefeito busca nortear as políticas ambientais de todas as unidades de conservação e parques urbanos na Capital

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou nesta quarta-feira, 11, que a Capital terá planos de manejo em todas as unidades de conservação e parques urbanos até o fim de 2023. Dentro desse planejamento, está prevista a atualização do documento da Área de Proteção Ambiental e Parque Natural da Sabiaguaba. Ao todo, 24 parques urbanos serão contemplados, entre eles o Parque Rachel de Queiroz e o Parque Rio Branco.

A estratégia busca nortear as políticas ambientais e garantir a conservação de territórios protegidos, conforme a Prefeitura. Em anúnco, Sarto também divulgou que está sendo finalizada a preparação do edital para a elaboração de planos de manejo para cinco unidades de conservação, bem como revisão do plano da Sabiaguaba.

Sobre o assunto Entenda os limites de urbanização da faixa de areia da Praia do Futuro

Movimento Proparque reivindica segurança e plano de manejo para o Parque Rio Branco

Cerca e câmeras devem ser instaladas nas Dunas da Sabiaguaba, recomenda MPCE

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os planos de manejo são documentos técnicos que norteiam a gestão ambiental para o melhor uso e aplicação de programas de preservação das áreas verdes da Cidade. No caso dos parques urbanos, as diretrizes são voltadas ao uso público e à capacidade de suporte, para ordenar a utilização ambientalmente correta.

Enquanto os documentos destinados às unidades de conservação são direcionados aos cuidados com territórios protegidos, onde são propostos zoneamentos e a aplicação de programas ambientais adaptados à realidade de cada espaço. A partir disso, são fortalecidas as políticas de preservação, respeitando o perfil e os recursos naturais das unidades.



Tags