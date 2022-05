Concurso para professores: edital deverá sair em maio e prova será em agosto, afirma Sarto. Afirmação foi feita durante entrevista na Rádio O POVO CBN, nesta segunda-feira, 16. Certame foi anunciado em março para o preenchimento de 2 mil vagas na rede municipal de ensino. Em abril, o Projeto de Lei que cria as vagas foi enviado à Câmara Municipal de Fortaleza.

A expectativa é que o ano letivo de 2023 já comece com a atuação dos novos professores aprovados no certame. As outras fases serão compostas pelas inscrições do concurso, realização das provas, divulgação dos resultados e convocação dos professores.

Segundo o prefeito de Fortaleza, o concurso será o maior da história de Fortaleza nos últimos 30 anos em relação ao número de vagas. “É o maior quantitativo histórico de, pelo menos, das últimas três décadas. É uma boa notícia para toda comunidade pedagógica de Fortaleza", disse Sarto.

