Beira Mar terá inauguração com shows artísticos e iluminação especial. O evento ocorrerá no dia 20 de maio, a partir das 17 horas. De acordo com o prefeito José Sarto (PDT), em entrevista à Rádio O POVO CBN nesta segunda-feira, 16, todas as intervenções na avenida serão entregues nesta data. Incluindo o funcionamento da Feirinha e a entrega do skatepark.

Tags