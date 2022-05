Estrutura flutuante no mar de Fortaleza intriga frequentadores da Beira Mar

De acordo com pescadores da região, todo dia, é possível observar homens trabalhando na estrutura, que estaria passando por intervenções desde o último ano. Proprietário foi notificado para prestar esclarecimentos à Capitania dos Portos

A poucos metros da Beira Mar de Fortaleza, uma estrutura flutuante chama a atenção dos olhares mais atentos que passam pela orla da Capital cearense. Do calçadão, não é possível identificar detalhes da estrutura — que se assemelha a uma balsa —, mas a frequente movimentação de pessoas no local é visível a qualquer hora do dia.

"Isso aí já vem desde o ano passado. Eu ouvi falar que ia ser um bar, eu nunca vi um bar dentro da água, mas seria uma novidade. Será que daria certo?", indaga o pescador Jerfeson Silva.

De acordo com os relatos dos pescadores que trabalham próximo ao local onde a estrutura está sendo erguida, todo dia é possível observar o transporte de materiais até a plataforma flutuante. Os trabalhos no local começam por volta das 9 horas da manhã e se encerram durante o fim da tarde.

"Pelo que eu sei será um espaço de lazer. O pessoal vai poder comer alguma coisa e tomar um banho de mar. Não sei bem ao certo se vai ser assim, mas é o que estão falando", conta o pescador Anízio Gonzaga.

Em outro ponto do calçadão, Rogério Emanuel, 54, é mais um que reparou a movimentação na estrutura. Ele explica que o equipamento foi afastado da orla após sofrer avarias durante o processo de construção. A estrutura pode ser vista em vários pontos da avenida Beira Mar, mais precisamente no trecho localizado entre as ruas Tereza Hinko e Travessa Bauxita.

"Foram construir ali porque estavam bagunçando com ela. Ficava bem pertinho da areia, mas o povo tava indo beber, quebrava vidro e usava drogas. Para terminar o serviço, o dono levou a estrutura mais para dentro da água, para evitar de acontecer essas coisas", relata.

Sobre a balsa, Raimundo Camilo, 40, que trabalha como comerciante no calçadão, explica que o espaço será utilizado para eventos. "Pelo que eu sei, é para aniversários, vão alugar para esse tipo de festa. Mas não é pra passeio, vai ficar fixo em um canto", opina.

Entre as teorias levantadas por quem frequenta o calçadão, também está a possibilidade do local ser utilizado como um ponto de apoio para embarcações, para auxílio no embarque e desembarque de passageiros.

"Isso vai servir para ajudar os barcos que fazem passeio aqui. O pessoal vai descer ali e ser trazido para a orla em outro barco menor. Acredito que seja só pra facilitar", afirma o velejador Luan Sousa, 34.

No local, O POVO buscou contato com o possível proprietário da estrutura, mas ele não estava presente. A reportagem também tentou contato por meio de ligações telefônicas, que não foram atendidas, assim como as mensagens enviadas não foram respondidas até o fechamento desta matéria.

A Capitania dos Portos do Ceará, questionada sobre a legalidade desse tipo de construção no mar de Fortaleza, informou que ao tomar conhecimento da construção enviou uma equipe de inspetores navais ao local. O proprietário da estrutura flutuante foi notificado para que compareça à Organização Militar e preste os devidos esclarecimentos.

Ainda de acordo com a Capitania, todos os procedimentos para instalação de estruturas flutuantes não destinadas à navegação estão previstos nas Normas da Autoridade Marítima para obras, dragagens, pesquisa e lavra de minerais sob, sobre e às margens das águas jurisdicionais brasileiras. As normas são reguladas pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil. (Colaborou Luciano Cesário)

