Tour gastronômico pelo Centro de Fortaleza será realizado neste sábado

O passeio tem o objetivo de destacar experiências gastronômicas no bairro

Um tour gastronômico pelo Centro de Fortaleza será realizado na manhã deste sábado, 14. O passeio percorrerá as histórias do bairro e custa R$ 80 por pessoa.



A edição tem como tema “Centro de Fortaleza”, mas já foram realizadas também pela plataforma Sabores da Cidade passeios com os temas "Pizzas de Fortaleza” e “Doces e Cafés da Varjota”. O evento ocorre a cada dois meses.

O roteiro começará contando histórias da comida de rua brasileira, de praças e monumentos históricos, pastelarias tradicionais da Cidade, Catedral de Fortaleza e Passeio Público.



Os idealizadores do projeto, Izakeline Ribeiro e Italo Borges, conduzirão o passeio. "Entre cada comida, um pouco de história", diz Izakeline.



Roteiro

Marcos Lanches – Degustação de cuscuz com café (inclusa no valor do tour);

Praça do Ferreira;



Leão do Sul – Degustação de pastel com caldo de cana (inclusa no valor do tour);



Praça dos Leões;

Raimundo do Queijo – degustação de queijo, paçoca e cajuína (inclusa no valor do tour);

Catedral Metropolitana de Fortaleza;



Passeio Público – degustação de feijoada (inclusa no valor do tour).



Serviço



Tour gastronômico pelo Centro de Fortaleza - Tour Sabores da Cidade

Dia: Sábado, 14, das 9 às 12 horas

Valor: R$ 80 (quatro degustações incluídas no valor)

Reservas: https://www.airbnb.com.br/experiences/791605 (pagamento por cartão de crédito diretamente na plataforma)

Mais informações: www.instagram.com/saboresdacidade | (85) 9810 1130







