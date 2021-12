Programa Cozinhas Sociais distribui refeições em comunidades de Fortaleza

O programa Cozinhas Sociais, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), vai entregar 14 mil refeições até o fim de dezembro em comunidades vulneráveis de Fortaleza. As entregas acontecem nos bairros Barra do Ceará, Centro, Farias Brito, Bela Vista, Alvaro Weyne, Cristo Redentor, Mondubim, Canindezinho e Siqueira.

A iniciativa faz parte das atividades práticas dos representantes de associações selecionadas após as aulas de cozinha básica, boas práticas em manipulação de alimentos e empreendedorismo social, objetivando combater a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade na Capital cearense. No mês passado, foram entregues 12.346 refeições em comunidades vulneráveis.

A pandemia da Covid-19 acabou por afetar diretamente o acesso a alimentos em frequência, quantidade e qualidade adequadas para as pessoas em situação de vulnerabilidade. De acordo com dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, o número de domicílios com falta de alimentos chegou a 13,8% no Nordeste no ano passado por conta da pandemia.

Ainda, a ação também tem a finalidade de transformar os alunos e voluntários em empreendedores sociais e cozinheiros solidários por meio da prática nas comunidades. O programa é realizado pelo Governo do Ceará, por meio da EGSIDB, instituição da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), além do Mais Nutrição, ação do Programa Mais Infância do Ceará.



Para produção e entrega das refeições, participam representantes e voluntários dos institutos Gotas e Paternus, dos grupos Casa da Sopa e Missionários da Luz, do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito (MTD), dos projetos Irmão Sol Irmã Lua, Pensando Bem e Facis, do Centro Comunitário Cristo Redentor e da Associação Comunitária do Parque Nazaré (Ascopan).

