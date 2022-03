6.265 vagas de cursos profissionalizantes gratuitos são ofertadas em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará), abriu nesta terça, 1º, inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos. Serão ofertadas 6.265 vagas para os cursos, com carga horária entre 16 e 160 horas-aula. As inscrições podem ser feitas online pela plataforma Mais Futuro.



Estão sendo ofertados cursos em eixos variados, como tecnologia, gastronomia, moda, meio ambiente, gestão e economia criativa. Os cursos são destinados a moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido.

As aulas serão ministradas nas unidades do Senai Ceará e ao final do curso os alunos receberão certificado. Além da plataforma online, as inscrições podem ser realizadas na sede da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (SDE) e nas unidades do Sine Municipal (Otávio Bonfim, Parquelândia e Siqueira), nos horários das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.



Para maiores informações, os interessados também podem entrar em contato com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável pelo telefone 0800 222 3656 ou pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br.



