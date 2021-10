Ceará formaliza apoio a campanhas internacionais para redução de gases de estufa

O Ceará formalizou adesão às campanhas internacionais “Race to Zero” e “Under2 Coalition”, que tratam sobre a mudança climática e visam à redução de emissões de gases de efeito estufa. As iniciativas fazem parte de um quadro da Organização das Nações Unidas (ONU) e serão implementadas no Estado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) em um prazo de 12 meses. A medida foi publicada em decreto na edição desta segunda-feira, 11, do Diário Oficial do Estado (DOE).

No prazo de um ano, o Estado deve aprovar o Plano de Ação Climática 2050, com metas intermediárias de redução de gases de efeitos estufa, e o Inventário Estadual de Gases de Efeito Estufa, que deverá identificar o perfil do Estado quanto à emissão dessas substâncias geradas pelas atividades socioeconômicas em seu território. A Sema divulgará periodicamente resultados das ações implementadas em seu site oficial.

No fim de agosto deste ano, o governador Camilo Santana (PT) aceitou convite da banda britânica Coldplay para participar do evento Global Citizen, que pretende combater a pobreza, defender o planeta e exigir igualdade social. O petista afirmou que o Ceará “está 100% comprometido com as ações climáticas e na preservação do meio ambiente” e confirmou a presença no evento. “Pode contar conosco nessa luta, que deve ser de todos”, enfatizou Camilo.

A "Race to Zero" é uma campanha global para reunir liderança de negócios, cidades, regiões e investidores para criar um meio ambiente saudável, com zero emissão de carbono. A intenção é prevenir ameaças futuras e ter um desenvolvimento sustentável. Já a “Under2 Coalition” é uma comunidade global de governantes comprometidos com as mudanças climáticas, de acordo com o estabelecido no Acordo de Paris.



