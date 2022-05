Mais de 600 vias de Fortaleza receberam pedidos de reparo entre janeiro e abril deste ano

Situação precária das vias reflete no comércio. Em um dos estabelecimentos contatados, as vendas de pneus aumentaram em cerca de 20%

Desde o início da quadra chuvosa no Ceará, condutores e pedestres de Fortaleza vêm sofrendo com o estado das vias da Capital que, em decorrência das precipitações, são acometidas com buracos de grande, médio e pequeno porte. De acordo com a Secretaria da Gestão Regional (Seger), de janeiro a abril deste ano, foram feitos 1.393 pedidos de reparos em 675 vias de Fortaleza.

Só em 2022, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, foi realizada a recuperação asfáltica de 174 vias na Cidade. A Prefeitura destaca que os serviços de reparo na pavimentação ocorrem durante todo o ano e têm o intuito de facilitar a mobilidade e garantir segurança ao tráfego do transporte público, pedestres, ciclistas e veículos.

Na prática cotidiana, os tantos buracos acabam afetando a vida de muita gente, seja pedestre ou motorista. "Quando chove muito, sempre enfrentamos problemas com buracos e até trechos que ficam intransitáveis e nos obrigam a fazer desvios incômodos nos itinerários. O que costuma gerar insatisfação e às vezes até alguma exclusão, mesmo, pois há lugares que a linha acaba passando bem distante de onde deveria. Os que moram por ali nem sempre podem caminhar até onde fica no período provisório", afirma Dimas Barreira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceara (Sindiônibus).

De acordo com Dimas, as reclamações à Prefeitura sobre trechos mais críticos das vias já se tornaram rotineiras.

Em 2021, a Seger informou que foi realizada recuperação de 521 mil m² de asfalto nas 12 Regionais de Fortaleza, com um investimento total de cerca de R$ 40 milhões, atendendo 965 vias.

"Em dias chuvosos, quando o solo está encharcado e úmido, por norma, o serviço de recuperação asfáltica não é realizado. Por isso, a Prefeitura mantém equipes de sobreaviso e, quando temos condições climáticas favoráveis, as equipes estão nas ruas para atender às demandas. Após a quadra chuvosa, a Prefeitura intensificará essas ações, aumentando o número de equipes para atender as demandas de toda a cidade”, destaca o coordenador de gestão de intervenções da Seger, Guilherme Sousa.

Para solicitar o serviço, a população pode entrar em contato com a Central 156, por telefone ou aplicativo, ou ainda abrir processo diretamente na Secretaria Regional do bairro. Além disso, existe uma força-tarefa que vem realizando serviços de reparo na pavimentação de ruas e avenidas em pontos movimentados da Capital.

Influência no comércio local

O POVO entrou em contato com borracharias e lojas que vendem materiais para esses empreendimentos e comprovou o aumento da procura por serviços de conserto e vendas de pneus. Segundo um dos atendentes, os clientes têm procurado, sobretudo, o conserto de pneus furados.

O proprietário da Shopping Borracharia, César Santos, estima que suas vendas aumentaram em cerca de 20%. "O aumento foi bem visível", comenta.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 29.04.2022: Impacto dos buracos nas vias de Fortaleza aumenta a procura nas borracharia e oficinais de balanceamento. Shopping Borracharia localizado no Bairro Jardim America relata que a demanda dobrou no ultimo mês. (Foto:Thais Mesquita/OPOVO) (Foto: Thais Mesquita)



Dicas aos condutores

O inspetor Márcio Moura, do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF-CE) dá orientações gerais aos condutores sobre como dirigir com segurança em situações adversas (buracos na rodovia, chuva, período noturno), e também como proceder com segurança no caso de um problema no veículo e uso adequado do acostamento.

1. Como dirigir com segurança quando há muitos buracos na rodovia?

DIMINUA A VELOCIDADE: Quando a estrada estive com buracos é necessário ajustar a velocidade de forma compatível para que dê tempo desviar de alguma buraco caso seja necessário

Quando a estrada estive com buracos é necessário ajustar a velocidade de forma compatível para que dê tempo desviar de alguma buraco caso seja necessário CUIDADO AO DESVIAR DE BURACOS: Muitas vezes ao desviar de um buraco o veículo vai para a contramão podendo causar acidentes com os veículos que vem em direção contrária

Muitas vezes ao desviar de um buraco o veículo vai para a contramão podendo causar acidentes com os veículos que vem em direção contrária AUMENTE A DISTÂNCIA DOS VEÍCULOS: Deve-se aumentar a distância dos veículos que vão à frente quando aos veículos que estão atrás, porque caso seja necessário frenar o veículo devido a um buraco, pode-se causar uma colisão

Deve-se aumentar a distância dos veículos que vão à frente quando aos veículos que estão atrás, porque caso seja necessário frenar o veículo devido a um buraco, pode-se causar uma colisão VERIFIQUE AMORTECEDORES E SUPENSÃO: Em pistas esburacadas os amortecedores e a suspensão do veículo são mais exigidos e por isso devem ser revisadas

2. Quando está chovendo, por exemplo, qual deve ser o primeiro pensamento do condutor a fim de evitar acidentes?

Inspetor Márcio Moura: Na chuva, o condutor deve ter cuidados extras principalmente com a visibilidade. Tanto a visibilidade do condutor em relação à pista quanto a visibilidade de outros condutores em relação a seu veículo. Aconselha-se acender os faróis baixos, acionar o limpador de para-brisa e aumentar a distância dos outros veículos.

3. Se eu estiver dirigindo e o pneu do meu carro furar devido a um buraco na via, como devo usar o acostamento para trocar e a qual órgão devo avisar sobre o buraco?

Inspetor Márcio Moura: Primeiro deve-se conduzir o veículo até um local seguro para que a troca do pneu seja feita em segurança, deve-se também sinalizar com o triângulo a uma distância mínima de 30 metros para que os outros veículos visualizem de forma adequada. O órgão responsável por toda infraestrutura nas rodovias federais é o Dnit.

4. No geral, e além do desgaste normal do asfalto, existe algo que o condutor faz que piora a situação dos buracos nas vias? Se sim, como evitar?

Inspetor Márcio Moura: Os veículos com excesso de peso são também causadores de buracos e deformações na via. Para evitar que isso aconteça, os motoristas devem observar os limites de peso do fabricante e da legislação.

