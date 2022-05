Primeiro trimestre de 2022 apresenta aumento de 503,5% no número de notificações de arboviroses

A Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa/CE) divulgou dados sobre o cenário epidemiológico e entomológico das arboviroses urbanas no Estado. O primeiro trimestre de 2022 apresentou aumento de 503,5% no número de casos notificados de arboviroses em relação ao mesmo período de 2021.

O monitoramento sistemático dos casos é realizado por meio das ferramentas contidas no Plano Estadual Integrado em Saúde para Enfrentamento das Arboviroses. As informações sobre o cenário epidemiológico e controle vetorial do mosquito foram atualizadas até a Semana Epidemiológica (SE) 16 de 2022.

Segundo o boletim, divulgado no dia 26 de abril, neste ano foram notificados 36.773 casos suspeitos de arboviroses. Destes, 57,1% (21.028/36.773) foram de dengue e 41,9% (15.432/36.773) foram de chikungunya. Nos registros das primeiras semanas de 2022, observou-se um crescimento de 503,5% no número de casos notificados de arboviroses quando comparado ao mesmo período do ano anterior (6.093).

Até o momento, destaca-se o número de casos descartados: 28,2% (10.379/36.773) em relação aos confirmados. De acordo com os dados compartilhados pela Sesa, ainda em 2022, houve aumento expressivo da incidência de chikungunya, com pico de 23,3 casos confirmados por 100 mil habitantes, em março deste ano.

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Fortaleza apresentou o maior número de casos notificados de dengue (9.421 casos) deste ano, enquanto a SRS do Cariri destaca-se em relação ao número absoluto de casos notificados de chikungunya (11.421 casos) e de dengue (8.958 casos).

Cenário epidemiológico de arboviroses no Ceará. (Foto: Divulgação/Sesa)



Sintomas das arboviroses

Caso suspeito de Dengue

- Pessoa que viva ou tenha viajado, nos últimos 14 dias, para área onde esteja ocorrendo transmissão de dengue ou tenha a presença de Aedes aegypti, que apresente febre, usualmente entre dois e sete dias;

- Apresente duas ou mais das seguintes manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retro orbital, petéquias, prova do laço positiva ou leucopenia;

- Toda criança proveniente ou residente em área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo, usualmente entre dois e sete dias, sem foco de infecção aparente.

Caso suspeito de Chikungunya

- Paciente com febre de início súbito maior que 38,5° C;

- Artralgia, ou com artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente ou tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até duas semanas antes de início dos sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado.

Caso suspeito de Zika

- Paciente com exantema maculopapular pruriginoso;

- Acompanha os seguintes sinais e sintomas: febre, hiperemia conjuntival/ conjuntivite não purulenta, artralgia/ poliartralgia, edema periarticular.



Diferenças de sintomas entre as arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti (Foto: Divulgação/Sesa)



