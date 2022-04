Rochas gigantes são removidas de trecho da CE-243 entre Uruburetama e Itapajé

Foi concluída nesta quinta-feira, 28, a retirada das rochas que caíram sobre trecho de rodovia entre os municípios de Uruburetama e Itapajé. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), no último final de semana, duas explosões foram realizadas para facilitar a remoção do material, que estava interditando a via. Dessa forma, a trafegabilidade foi retomada na rodovia.

De acordo com a SOP, o trabalho de pavimentação do segmento será iniciado a partir desta sexta-feira, 29. O trecho foi interditado na última sexta-feira, 22, quando um episódio de erosão, provocado pelas fortes chuvas na região, causou o deslizamento das rochas. Com o impacto, a pista foi danificada. Não houve registros de feridos decorrentes do incidente.



Confira registro da via após o deslizamento das rochas:

