Centro Fashion investe R$ 17 mi em modernização e plataforma de vendas online

Pacote de investimento marca os cinco anos de operação do centro comercial em Fortaleza e tem como propósito impulsionar vendas no local

Em comemoração aos cinco anos de funcionamento, o Centro Fashion de Fortaleza anuncia pacote de investimento no valor de R$ 17 milhões. Montante será aplicado em obras de infraestrutura, modernização e ampliação do espaço físico do equipamento a serem concluídas até dezembro deste ano. Além disso, uma plataforma voltada para vendas online dos comerciantes da unidade está sendo desenvolvida e será lançada no segundo semestre deste ano.

"O projeto do retrofit, com obras já iniciadas, chegou para melhorar ainda mais a experiência de quem frequenta nossas dependências. Já o CF Marketplace, que iniciou com o projeto embrionário da Feira Digital, proporcionará comodidade de compra aos clientes de todo Brasil e incremento no faturamento dos nossos lojistas, que ampliarão seus pontos de contato com os clientes”, afirma André Pontes, diretor do Centro Fashion.

Pacote de investimento tem como propósito básico melhorar a experiência dos consumidores no local e aumentar a capilaridade dos lojistas, comerciantes e permissionários para impulsionar as vendas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Shopping na Messejana terá hotel, 1.200 lojas e vai gerar 5 mil empregos em Fortaleza

Confiança do consumidor de Fortaleza com a economia cai 2,4%, mas intenção de compra sobe

Confiança do comércio volta a crescer após dois meses

Mudanças na infraestrutura do Centro Fashion

Entre as intervenções que fazem parte do projeto de reforma e ampliação do espaço estão:

Novo visual para a fachada

Reformulação do ambiente de espera dos clientes na entrada principal

Aumento de 70% no número de vagas de estacionamento

Ampliação da área de banheiros

Instalação de mais elevadores

Implantação de esteiras rolantes em todos os setores

Criação de uma área de eventos

Construção de novos espaços para alimentação

“Aqui os clientes têm disponível todos os serviços que precisam e os nossos lojistas possuem o apoio necessário para desenvolver suas operações com a Sala do Empreendedor, que possui muitos serviços gratuitos e outros a preços competitivos”, defende André ao destacar que as melhorias irão elevar a qualidade das operações do Centro.

Com anúncio do pacote de investimento e a criação dos novos espaços, André revela a expectativa de atração de novos empreendedores, investidores e novos negócios. O foco das intervenções, conforme pontua o diretor é a otimização da experiência do cliente.

Sobre o assunto Iguatemi S.A aposta em brechó de luxo com compra de ações da Etiqueta Única por R$ 27 milhões

Centro Fashion Fortaleza realizará bazar com descontos de até 70% em abril



“O fabricante de moda deve investir em um espaço já consolidado e conhecido pelos clientes, é uma operação sólida. Ele pode investir e faturar imediatamente no Centro Fashion Fortaleza, que já caiu nas graças dos atacadistas e varejistas”, complementa.

Vendas online do Centro Fashion de Fortaleza

A ser lançado no começo do segundo semestre deste ano, o marketplace do Centro Fashion de Fortaleza terá 400 lojas na fase piloto, com expansão gradual e "acelerada" para novos lojistas a partir da consolidação do novo canal de vendas, conforme revela a administração do equipamento comercial. O canal de vendas online terá versão para computador e também será disponibiliza em formato de aplicativo para celular.

“O site e o app vão facilitar compras, fortalecer ainda mais nossa marca, alcançar novos clientes e incrementar o faturamento dos nossos lojistas”, defende André. O lançamento do canal de digital de compra e venda contará com consultoria de múltiplas empresas especializadas que terão papel de amparar os lojistas do Central no uso do marketplace.

Sobre o assunto Abertura de lojas surpreende e tem saldo positivo

Faturamento do comércio eletrônico sobe 11,2% em fevereiro ante fevereiro de 2021

Com gasolina cara, mercado de bairro ganha a preferência

Entre as empresas de tecnologia contratadas pelo Centro Fashion para atuação no projeto estão a Vtex, plataforma de e-commerce responsável desenvolvimento do site do canal digital de vendas, a Yamí, gerenciador de lojas, detentora da ferramenta "Seller Center", a qual os lojistas do Centro utilizarão para manutenção do catálogo online e gerenciamento do estoque de produtos.

O empreendimento terá ainda o Pagar.me como parceiro na iniciativa. Sistema será o meio de pagamento do marketplace. “Fizemos parcerias com esse conjunto de softwares, líderes de mercado, a fim de um projeto robusto e funcional para nossos lojistas e clientes”, finaliza André Pontes.

PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags