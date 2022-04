SOP afirma que gramado do Castelão está recuperado em 80% após trabalhos de drenagem

Na noite desta sexta-feira, 22, Caucaia e Fortaleza jogam no Castelão a partida de ida da final do Campeonato Cearense 2022

Cinco dias após uma reclamação em súmula do árbitro Raphael Claus sobre a condição ruim do gramado do Castelão, e tendo ocorrido jogo na praça esportiva no meio de semana, pela Copa do Brasil, o superintendente de obras públicas do Estado, Quintino Vieira, gravou um vídeo do campo de jogo do estádio, no fim da tarde desta sexta-feira, 22, mostrando a atual situação da grama do local.

Além das imagens registradas, o titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP) informou sobre trabalhos realizados para melhorar as condições do campo de jogo e afirmou que o gramado está bastante recuperado. "Fizemos um trabalho na grama, de drenos verticais 5.750. De domingo para cá, está fazendo oito dias que esses drenos foram feitos e tem melhorado bastante. De um a cem, tenho certeza que hoje está completando 80% a 90% de estádio com grama boa. Daqui a cerca de dez dias deveremos estar com 100% da grama recuperada”, disse.

O número 5.750 representa a quantidade de furos que foi feita no solo para limpar a drenagem vertical. No vídeo, Quintino ainda relembrou que está programado para o fim do ano uma reforma geral no gramado do Castelão. Na segunda-feira, a SOP já havia divulgado uma nota oficial junto com a Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informando que a troca de grama deveria ter sido feita em janeiro, mas a pedidos de Fortaleza, Ceará e Ferroviário ficou adiada para o término da temporada. “Vamos partir para frente e sustentar essa grama até novembro, aonde a gente vai fazer uma mudança do gramado todo, até janeiro, Nossa resposta maior é trabalho", concluiu.

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv), que administra o equipamento, confirmou, em nota, o procedimento mencionado pela SOP e informou ainda que foi realizado um replantio em dois pontos. A Secretaria disse também que a rotina de manutenção Castelão inclui replantio da grama, corte, adubação, descompactação do solo, entre outros serviços e a manutenção é realizada por empresa especializada em campos esportivos, sendo uma das maiores do país.

Menos de 48 horas depois, os dois times vão estar no mesmo campo de jogo, disputando a partida de volta.



