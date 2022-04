Laboratório particular Emílio Ribas oferta vacina contra a gripe em Fortaleza

No momento, a vacina contra a Influenza está disponível de forma gratuita nos postos de saúde apenas para o público-alvo da campanha. Quem não faz parte do grupo, pode adquirir a aplicação da vacina na rede particular

Na última semana, o laboratório Emílio Ribas, que passou a ofertar desde o ano passado o serviço de vacinas, deu início à campanha de vacinação contra a gripe Influenza nas unidades Meireles, Eusébio, Cambeba e São Gerardo, em Fortaleza. A aplicação no valor de R$ 100 está sendo disponibilizada para pessoas a partir dos 6 meses de vida.

A vacina está disponível desde o dia 4 de abril nos 116 Postos de Saúde da Capital pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no entanto, a campanha é dividida em duas etapas. Nesta primeira fase, o imunizante é direcionado apenas a idosos acima de 60 anos e trabalhadores da área da saúde.

A segunda fase da campanha pelo SUS, que vai do dia 3 de maio até 3 de junho, prioriza crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, puérperas, professores, portadores de comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

No Emílio Ribas, as vacinas estão sendo aplicadas através de agendamentos prévios pelo telefone (85) 3457 2000 ou por meio do site. A empresa também disponibiliza a aplicação em domicílio e no drive-thru do laboratório do bairro São Gerardo, localizado na av. Bezerra de Menezes, 970.

