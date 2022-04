Sociedade médica defende cirurgião plástico acusado de lesão corporal

Após o início das investigações contra o cirurgião plástico cearense José Dalvo Maia Neto, denunciado por pelo menos dez mulheres pelo crime de lesão corporal, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Ceará (SBCP-CE) publicou um pronunciamento em defesa do médico. O médico atende em um consultório na Aldeota, em Fortaleza, e possui mais de 500 mil seguidores no Instagram.

"O cirurgião plástico Dr. Dalvo Maia Neto, membro titular da SBCP, seguiu todas as etapas de formação da nossa sociedade médica. O colega atua há mais de 10 anos na profissão e não há nada que o impeça de exercer a função de cirurgião plástico", dizia a nota da SBCP-CE, assinada pelos médicos Cláudio Santos, Vitor Muniz e Fernando Alcântara.

Sobre o assunto Pesquisa indica que crianças e adolescentes auxiliam a usar internet

Goleiro Bruno cria polêmica participando de propaganda de canil

História de princesa cearense encanta o público no segundo dia de Palco Vida&Arte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Entendemos que as redes sociais e a mídia em geral são importantes meios de comunicação, entretanto postagens ou mesmo reportagens não conseguem mostrar os detalhes necessários para o julgamento completo de um caso. Reforçamos a importância de que a melhor forma e análise dos casos seja feita pela Justiça e os Conselhos Regional e Federal de Medicina", traz a nota.

"A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica entende que a cirurgia plástica é uma especialidade de meio e utiliza as técnicas e condutas para atingir uma melhora na qualidade de vida e autoestima, contudo como em qualquer outro procedimento, cirúrgico ou não, complicações podem ocorrer", destacaram.

A advogada Katarina Brazil publicou uma nota de repúdio ao pronunciamento da SBCP-CE. "É lamentável que as complicações e mutilações sofridas por tantas mulheres vítimas de uma técnica agressiva e pouco eficaz seja tratada como obrigação de meio, pela regional da SBCP, no Estado. Como se sabe, por ser matéria pacífica na doutrina e na jurisprudência brasileira, a obrigação do profissional médico, nas cirurgias estéticas é de resultado e não de meio como explicitado na nota", afirmou.

A nota da sociedade médica também foi publicada no Instagram e recebeu diversas críticas de internautas. "Não desqualifico que muitas das cirurgias feitas por ele tenha dado certo. Que sorte dessas pessoas! Porém, uma, duas, três, quarto… dezenas de cirurgias deram errado! Cirurgia das quais ele de uma forma similar induziu a culpa a suas pacientes. Dando ênfase aos seus argumentos homogêneos, ele necrosou váriasssss peles. Deixando cicatrizes e marcas infinitas nas peles e almas dessas mulheres e familiares. Eu sou uma delas! Só quem tomou o cálice de uma depressão e suas drogas de tratamento sabe o peso dessa mensagem", escreveu uma internauta.

Confira a publicação:

Tags