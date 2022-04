Cirurgião plástico é investigado por lesão corporal contra mulheres em Fortaleza

O cirurgião plástico cearense José Dalvo Maia Neto é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) após ser denunciado por pelo menos dez mulheres pelo crime de lesão corporal. As vítimas relataram ter sofrido complicações e sequelas após serem operadas pelo médico, que atende em um consultório no bairro Aldeota, em Fortaleza.

A Polícia Civil do Ceará informou, em nota enviada ao O POVO na segunda-feira, 11, que "novas oitivas e diligências estão sendo realizadas com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas do médico". As investigações estão em andamento, e um inquérito foi instaurado.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (Cremec) foi procurado pelo O POVO para saber quais providências o órgão tomou acerca do caso. De acordo com o presidente do Cremec, Helvécio Neves Feitosa, os procedimentos de apuração do Conselho são baseados no Código de Processo Ético Profissional, e as apurações no Cremec ocorrem em sigilo.

Conforme a representante comercial Adrissia Cavalcante, 35, uma das mulheres que denunciaram o médico, uma semana após o seu procedimento cirúrgico com o médico investigado, o seio direito dela começou a necrosar. “Com uma semana, meu peito direito necrosou, a minha aréola. Fiquei desesperada. Entrei em contato com o dr. Dalvo, e ele disse para eu ficar tranquila”, relata.

Ainda segundo Adrissia, o médico informou que o caso poderia estar associado ao organismo. “No começo, quando ocorreu a necrose, ele disse: 'Olha, dona Adrissia, isso é coisa do seu organismo. A senhora deve ter saído'. E eu disse: 'Dr. Dalvo, eu não tenho forças nem para me levantar para trabalhar, e assim que ocorreu meu problema, ocorreu o lockdown. Em que momento eu iria sair?' E ele falou: 'Então isso é coisa do seu organismo'”, relata.

Em nota enviada ao O POVO nesta quinta-feira, 14, a assessoria de comunicação do médico informou que é necessário seguir recomendações médicas no pós-operatório e que as mulheres que o acusam não seguiram as restrições.

“Qualquer paciente que se submete a um procedimento estético deve seguir rigorosamente as recomendações médicas no pós-operatório para o pleno sucesso da cirurgia plástica. Como, por exemplo, ter cuidado com o posicionamento do corpo e restringir de atividades físicas e sexuais. Prontuários médicos das equipes de fisioterapia e enfermagem do Dr. Dalvo mostram que as pacientes que o acusam não obedeceram a essas restrições”, diz trecho da nota.

Sobre o inquérito policial instaurado pelo Polícia Civil, o médico informa que, na oportunidade, “vai mostrar à autoridade policial judiciária os protocolos, procedimentos e prontuários das pacientes”.

