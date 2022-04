Mulher faz noivo assinar documento para lavar a louça todos os dias: "Está cumprindo certinho"

Uma cena inusitada foi protagonizada por uma noiva durante a sua cerimônia de casamento, que ocorreu em novembro de 2021, no interior de São Paulo. Ao discursar, Jaqueline Miranda, de 31 anos, fez seu noivo, Lucas Bomfim, 27, assinar um contrato se comprometendo a “lavar a louça todos os dias”. O vídeo do momento foi publicado em fevereiro deste ano nas redes sociais e divertiu muita gente na internet.

Em entrevista ao O POVO, a mulher contou que fez o “contrato” no dia da cerimônia. Ela já havia combinado com o seu pai, que ficou com o contrato escondido, sem que o noivo visse o documento. A surpresa, então, foi feita após os votos nupciais antes que ela dissesse o sim.

“Eu havia deixado tudo combinado com meu pai. Então eu perguntei se alguém tinha uma caneta. Nesse momento, meu pai foi no altar e me entregou a caneta e o contrato. Foi quando eu falei: ‘antes da gente se casar, o Lucas falou que se eu casasse com ele, ele lavaria a louça todos os dias. Aqui está o contrato’”, disse Jaqueline.

Ela contou que Lucas ainda chegou a perguntar ao pastor que estava realizando a cerimônia se podia. Mas o pastor “lavou as mãos” e ele assinou o contrato se comprometendo a lavar a louça. A esposa já havia questionado o noivo um dia antes, e no “calor do momento” ele tinha aceitado.

Ao entregar o documento, os convidados que estavam na festa aplaudiram a situação e o noivo, claro, assinou. Logo após, os recém-casados posaram para a foto com o contrato em mãos.

“Eles ficaram em choque, pois isso fugiu do tradicional”, revelou Jaqueline sobre o documento. “Os convidados riram bastante. Eu pedi para que eles aplaudissem o meu esposo, e por causa disso ficou um vídeo bastante divertido”, contou ela.

O casal compartilha a rotina no TIk Tok e já somam quase 55 mil seguidores. Por lá, eles mostram como cuidam da casa e dividem dicas. Em um dos vídeos, ela comemora os quatro meses de casados e mostra uma flor e uma cartinha deixada pelo esposo.



Contudo, Jaqueline conta que também recebeu muitas críticas de pessoas que não entenderam a situação. Alguns chegaram a falar que o casamento dos dois não ia durar uma semana. "Aqui em casa, nós dois trabalhamos fora e dividimos certinho todas as tarefas, onde os dois se ajudam”, disse ela.

Outras pessoas, porém, brincaram com a atitude da mulher: "Porque eu não pensei nisso antes?", comentou uma seguidora. "A pergunta que mais estão nos fazendo, ele está lavando Jaque?", perguntou outra pessoa.

Questionada se ele está cumprindo o contrato, Jaqueline contou que o esposo ainda não falhou no cumprimento dos votos. Confira o vídeo:

