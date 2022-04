Casal se casa nos escombros da guerra na Ucrânia

Os escombros e as ruínas da cidade ucraniana de Kharkiv foram os cenários escolhidos para o casamento da enfermeira Nastya Gracheva e o médico Anton Sokolov no domingo, 3. A cidade é a segunda maior da Ucrânia e é alvo de constantes bombardeios da Rússia, estando parcialmente destruída pela ação militar.

A enfermeira não abriu mão do vestido branco e da grinalda, mas utilizou uma bota de borracha para poder circular na área destruída, sendo mesmo tipo de calçado usado pelo noivo. Os prédios destruídos e as ruas cheias de entulhos foram os planos de fundo das fotos do casamento.

Anton and Anastasia have no plans to go on a honeymoon anytime soon. One day, they want to go somewhere with a beach and palm trees. Before that happens, there is a war to win, and brutal days ahead. But yesterday, there was hope, and beauty, and love inside the ugliness. pic.twitter.com/4WNT42KfiE