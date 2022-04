Britney Spears anuncia gravidez de terceiro filho: "alegria e amor"

Britney Spears está grávida! A artista, que é noiva de Sam Asghari, fez o anúncio em suas redes sociais nesta segunda-feira, 11 de abril.

“Eu perdi tanto peso na minha viagem para Maui para ganhar tudo de novo. Eu pensei: ‘o que aconteceu com meu estômago?’. E meu marido disse: ‘você está grávida de comida’. Então eu fiz um teste de gravidez e, bem, vou ter um bebê”, explicou no seu perfil do Instagram.

Ela afirmou que não sairá muito de casa nos próximos meses por causa do paparazzi. “Eu obviamente não vou sair tanto porque os paparazzi receberão seu dinheiro com fotos minhas, como eles infelizmente já fizeram”, lamentou.

A artista ressaltou que, quando engravidou pela primeira vez, teve depressão. “Algumas pessoas consideravam perigoso se uma mulher reclamasse assim com um bebê dentro dela... Mas agora as mulheres falam sobre isso todos os dias. Graças a Jesus não temos que manter essa dor um segredo reservado e apropriado”, ressaltou.

“Desta vez estarei fazendo ioga todos os dias! Espalhando muita alegria e amor”, finalizou. Britney Spears não dá mais detalhes sobre sua gravidez.

Ela já é mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15 anos, frutos de seu casamento com o rapper e dançarino Kevin Federline.

No fim do ano passado, Britney Spears ficou livre da tutela em que foi mantida por mais de uma década. O acordo não lhe permitia tomar decisões pessoais e profissionais, inclusive, engravidar.



